Поїзди у Росію скасовувати не будуть, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не підтримує припинення залізничного сполучення з Росією.

Про це Криклій сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда", передають Українські Новини.

"Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси - одні з небагатьох, які є прибутковими... Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно змушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь", - сказав він.

За його словами, в січні-серпні поточного року було перевезено 7,7 млн тонн вантажів, що прямували транзитом, і проїзна оплата склала 3,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за скасування залізничного сполучення з Росією.

З 5 лютого акціонерне товариство "Укрзалізниця" зменшило частоту курсування поїздів з Одеси і Харкова до Москви в два рази.

Тим часом поїзд "Київ-Москва" став найприбутковішим в міжнародному напрямку в 2018 році.