Валерій Макєєв: рішення Нацради позбавити 112 канал ліцензії є формою цензури, що є неприпустимим та протизаконним

Секретар Національної Спілки Журналістів України Валерій Макеєв вважає, що позбавлення телеканалу "112" ліцензії є протизаконним і неприпустимим, оскільки це є формою цензури.

Телеканал "112" - інформаційний канал №1 в Україні. Рейтинги не спростовно вказують на те, що глядачі , серед різноманітних інформаційних новин, надають перевагу саме "112" Каналу. Це може комусь подобатись або не подобатись, але так діє свобода слова: є попит на ТАКУ інформацію – породжується і пропозиція. Так. Держава має чітко визначати "червоні прапорці" обмеження свободи слова в інтересах національної безпеки. Насамперед – це визначає кримінальне законодавства. Скажімо, заклики до насильницьких антидержавних дій за будь- яких обставин є карні та не підпадають під індульгенцію свободи слова.

Обмеження ж Свободи Слова адміністративним тиском - ганебне.

Статтею 3 Закону України "Про національну раду з питань телебачення та радіомовлення" встановлено, що діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

Загальновизнані міжнародні норми вказують на те, що держава, яка декларує демократичні принципи, сприяє Свободі Слова у тому числі адміністративними і регуляторними заходами.

Неприйнятним є те, що Національна Рада приймає рішення , фактично, про припинення мовлення в цифровому ефірі телемовника № 1 без врахування широкого затребування у суспільстві діяльності саме цього телеканалу. Формальні "зачіпки" чиновників щодо певних процедурних невідповідностей у діяльності телемовника не можуть бути підставою для порушення прав невизначеного кола споживачів телевізійної продукції.

Фактично, ми можемо говорити про певну форму цензури щодо діяльності телеканалу, що є неприпустимим та протизаконним. Згідно ст. 15 Конституції України: "Цензура заборонена". Частиною 1 ст. 24 Закону України "Про інформацію" встановлено: "Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації". При цьому ч.2 вищеназваної норми встановлено ряд приписів щодо унеможливлення впливу на журналістську діяльність: "Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним статутом". При цьому спеціальний Закон України "Про телебачення і радіомовлення" у ч.1 ст.5 також містить відповідні положення: "Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється".

Крім того, за коментарями правників телеканалу "112" - вони неодноразово звертались до регулятора щодо змін умов ліцензування діяльності телеканалу, та, як зазначалось, пропозиції телеканалу не були у належний спосіб розглянуті.

У публічному просторі відсутні відомості щодо деталей звернень телемовника ( понад три десятки разів!!!) до регулятора , щодо змін умов ліцензування та приведення їх у відповідність до вимог сучасності, та якщо такі звернення мали місце і не були розглянуті по суті належним чином, то наявні ознаки "мовчазної згоди" із пропозиціями заявника. Нагадаю, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 77 від 27 січня 2010 року, "Про деякі питання застосування принципу мовчазної згоди", Кабінет Міністрів постановив, що в разі ненадання у визначений законом строк суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання документа дозвільного характеру через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для видачі документа дозвільного характеру або прийняття рішення про відмову в його видачі, на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття.

Переконаний, що правовий захист Свободи Слова та професійної діяльності журналістів триватиме. Шкода, що "державницька позиція" Національної Ради, наразі, полягає у захисті "принципів", які не може сприймати цивілізоване суспільство.