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27 вересня 2019, пʼятниця, 10:15 362
Економіка 2019-09-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
Директор Dragon Capital розповів про найбільший ризик для інвесторів в Україні

Директор Dragon Capital розповів про найбільший ризик для інвесторів в Україні

Інвестори вважають вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на президента і парламент - ризиком. Про це гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала сказав в інтерв'ю проекту KRYM, інформує портал obozrevatel.com.

За його словами, ситуація в Україні зараз виглядає краще, ніж півроку тому. Зокрема, інвестори побоювалися зміни геополітичного курсу України, але цього не сталося. Крім того, перші призначення нової команди виявилися "не гірше, ніж щось, що було за попередньої влади".

Звичайно, є таке легке відчуття, що деякі помилки попередників президент Зеленський повторює - іноді, як і Порошенко, запрошує людей, які лояльні, контрольовані, а не людей, які найсильніші професіонали. Це, на жаль, повторюється, але не до такої міри, як у Порошенка", - сказав Фіала.

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Коментуючи заяву Коломойського, що він хоче отримати $2 млрд компенсації за Приватбанк, Фіала відзначив, що це завадить намірам Зеленського провести деолігархізацію: "Якщо ти укладаєш якусь угоду, даєш знижку олігархові, який тебе підтримував на виборах, то як ти потім хочеш всіх інших олігархів змусити платити податки, не лобіювати свої інтереси, відмовитися від свого монопольного впливу, не виводити прибуток в офшори і так далі".

На його думку, у впливі Коломойського інвестори бачать певний ризик. Він підкреслив, що бізнесмен не зацікавлений, щоб Україна співпрацювала з МВФ, Світовим банком, Штатами і Євросоюзом, так як вважає, що вони змусили Україну націоналізувати Приватбанк або підтримали країну в цьому питанні.

"Єдиний шанс в України повернути ці $5,5 млрд - це, напевно, на підставі тих кейсів, які зараз є в Англії і США, тому що українські правоохоронці особливо цим кейсом не займаються. І на українські суди надії ніякої немає", - додав Фіала.

На його думку, Коломойський спробує домогтися якогось компромісу по Приватбанку.

"Я так зрозумів, що прем'єр-міністр на форумі YES це не просто так озвучив. Це я і від інших джерел чув, що там десь переговори йдуть і що Коломойський зацікавлений до кінця року або найближчим часом досягти якогось рішення і що в периметр цієї угоди може входити як Приватбанк, так і Укрнафта. Подивимося. Якщо буде якийсь платіж з боку держави Коломойському у випадку з Приватбанком - це, мені здається, буде такий дуже яскраве червоне світло для інвесторів і для міжнародних фінансових організацій ", - сказав він.

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