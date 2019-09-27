ПУМБ і ЦУМ пропонують купувати одяг, взуття та аксесуари обраних брендів в розстрочку

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) і головний універмаг країни ЦУМ пропонують купувати одяг, взуття та аксесуари обраних брендів в розстрочку.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Існуючі клієнти ПУМБ, які користуються кредитними картками всеМОЖУ і soloМАНДРИ можуть скористатися сервісом "Плати частинами".

Для цього потрібно розплатитися за товар кредитною карткою, вибрати на платіжному терміналі кількість платежів у розстрочку і сума покупки миттєво розіб'ється на рівні частини, без застосування якої-небудь комісії.

Оформити кредитку, щоб в майбутньому вільно купувати в ЦУМ товари своїх улюблених брендів, можна прямо в універмазі на третьому поверсі.

А клієнти, у яких ще немає кредитних карт всеМОЖУ або soloМАНДРИ, можуть скористатися кредитом від ПУМБ.

Просто вибирайте вподобану річ, і прямуйте до точки кредитування ПУМБ на третьому поверсі ЦУМ.

Кредит на придбання від ПУМБ можна оформити на термін до 24 місяців з пільговим періодом від 3 до 6 місяців.

Це означає, що вартість товару буде розділена на 24 рівні частини (залежно від терміну кредиту), з яких на платежі суми кредиту в пільговому періоді не буде нараховуватися комісія.

Купити в розстрочку можна всі товари, поряд з якими є позначка "Цей товар можна придбати в розстрочку", або відвідати сайт ЦУМ за посиланням, та ознайомитися з переліком брендів

Щоб оформити в ПУМБ розстрочку** з пільговим періодом на обрані товари, необхідно: уточнити у консультанта ЦУМ, чи можна придбати в кредит вибраний товар; визначитися з сумою початкового внеску (будь-яка сума від 0 грн до 90% від вартості покупки на вибір клієнта); мати з собою паспорт та ІПН для оформлення кредиту.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% ПУМБу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.