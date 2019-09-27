Генпрокурор вже тиждень не підписує підозру Стерненку, який підозрюється у вбивстві, - депутат

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський заявляє про затягування залучення праворадикала Сергія Стерненка до відповідальності за вбивство однієї людини і поранення іншого на вулиці в Одесі в ході конфлікту. Про це парламентарій поінформував в повідомленні на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"За моїми даними, Нацполіція підписала текст підозри вбивці на ім'я Сергій Стерненко. А також клопотала про безальтернативний запобіжний захід - арешт", - підкреслив Дубинський.

За даними нардепа, підозра вже тиждень перебуває на узгодженні у Генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Прошу Генпрокурора публічно повідомити про причини зволікання з підписанням підозри і арештом убивці", - резюмував Олександр Дубинський.

До своєї заяви депутат додав посилання на текст підозри Стерненку.