У РФ заборонили палити та жарити шашлики на балконах

Запалювати свічки, смажити шашлики і курити на балконі тепер росіяни не зможуть. Фото: Пикабу

Запалювати свічки, смажити шашлики і курити на балконі тепер росіяни не зможуть. Фото: Пикабу

Російський уряд затвердив зміни до правил протипожежного режиму, які забороняють палити, смажити шашлики і запалювати свічки на балконах квартир, готелів і гуртожитків. Про це у четвер, 26 вересня, повідомили журналістам в прес-службі МНС Росії, передає Медуза.

"Тепер законом заборонено використання відкритого вогню на балконах і лоджіях квартир, житлових кімнатах гуртожитків і номерах готелів", — цитує видання.

Наголошується, що заборона набуде чинності з 1 жовтня.

Також уряд схвалив нові вимоги до забезпечення пожежної безпеки медичних установ і кінотеатрів. Тепер перед сеансами в кінозалах глядачів будуть інформувати про дії у разі пожежі, а палати для важкохворих дітей і будуть розміщуватися переважно на перших поверхах.

Нагадаємо, що раніше запах шашлику засмутив роботу Міністерства оборони Естонії - по сусідству з будівлею військового відомства в ресторані почався "сезон барбекю".

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