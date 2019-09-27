У РФ заборонили палити та жарити шашлики на балконах

Російський уряд затвердив зміни до правил протипожежного режиму, які забороняють палити, смажити шашлики і запалювати свічки на балконах квартир, готелів і гуртожитків. Про це у четвер, 26 вересня, повідомили журналістам в прес-службі МНС Росії, передає Медуза.\r\n"Тепер законом заборонено використання відкритого вогню на балконах і лоджіях квартир, житлових кімнатах гуртожитків і номерах готелів", — цитує видання.\r\nНаголошується, що заборона набуде чинності з 1 жовтня.\r\nТакож уряд схвалив нові вимоги до забезпечення пожежної безпеки медичних установ і кінотеатрів. Тепер перед сеансами в кінозалах глядачів будуть інформувати про дії у разі пожежі, а палати для важкохворих дітей і будуть розміщуватися переважно на перших поверхах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що раніше запах шашлику засмутив роботу Міністерства оборони Естонії - по сусідству з будівлею військового відомства в ресторані почався "сезон барбекю".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Росії заборонили анонімну реєстрацію в месенджерах.