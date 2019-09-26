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26 вересня 2019, четвер, 20:59 68
Політика 2019-09-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Колишній ватажок "ДНР" став у Росії мером

Колишній ватажок "ДНР" став у Росії мером

У Росії депутати Елістинського міського зборів в Калмикії у четвер, 26 вересня, обрали новим головою адміністрації Дмитра Трапезникова, повідомляє Інтерфакс.

"За рішенням депутатів головою став Трапезников, його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасиков", - сказав співрозмовник агентства.

Трапезников в 1982 році разом з сім'єю переїхав у Донецьк. З 2010 по 2012 рік він працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька.

Як повідомляли Українські Новини, рлаваря "ДНР" Захарченко підірвали в ресторані у центрі Донецька.

"Виконуючим обов'язки голови Донецької Народної Республіки", згідно "Конституції ДНР", став Дмитро Трапезников, який до цього часу був заступником голови ради міністрів ДНР".

Пушилин заявив, що у вбивстві глави "ДНР" Олександра Захарченко винна Україна.

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