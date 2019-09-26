Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш

Ринку нерухомості час ставати більш відкритим, діджіталізірованним і людиноцентричним. В останні десятиліття девелопмент нерухомості йшов урозріз з інтересами міста, породжуючи додаткові галузеві ризики, які впливають на вартість ресурсів, перспективи реалізації проектів і їхню ціну. Про це під час зустрічі Європейської бізнес асоціації сказав український бізнесмен, генеральний директор SAGA Development Андрій Вавриш.

"У вартості квадратного метра завжди є емоційна складова. Вдалий проект дає 15-30% додаткового прибутку тільки за рахунок визнання якості", – підкреслив він.

За словами Андрія Вавриша, купівельна спроможність на ринку й доступність житла поступово зростають. Але, як не дивно, зміцнення гривні позначається на них негативно: українці звикли зберігати заощадження в доларах, і зараз можуть купити за них менше квадратних метрів, ніж півроку тому.

"В умовах прогнозованої кризи 2020 року ринок нерухомості великою мірою залежатиме від обсягу зовнішніх інвестицій. Якщо їх буде достатньо, економіка й ринок отримають значний потенціал для розвитку. Без зовнішніх інвестицій обвал ринку може бути значно більшим, ніж в Європі або США", – прогнозує девелопер.