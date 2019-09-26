підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 20:32 345
Нерухомість 2019-09-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш

Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш

Андрій Вавриш.Фото:прес-служба SAGA Development
Андрій Вавриш.Фото:прес-служба SAGA Development

Ринку нерухомості час ставати більш відкритим, діджіталізірованним і людиноцентричним. В останні десятиліття девелопмент нерухомості йшов урозріз з інтересами міста, породжуючи додаткові галузеві ризики, які впливають на вартість ресурсів, перспективи реалізації проектів і їхню ціну. Про це під час зустрічі Європейської бізнес асоціації сказав український бізнесмен, генеральний директор SAGA Development Андрій Вавриш.

"У вартості квадратного метра завжди є емоційна складова. Вдалий проект дає 15-30% додаткового прибутку тільки за рахунок визнання якості", – підкреслив він.

За словами Андрія Вавриша, купівельна спроможність на ринку й доступність житла поступово зростають. Але, як не дивно, зміцнення гривні позначається на них негативно: українці звикли зберігати заощадження в доларах, і зараз можуть купити за них менше квадратних метрів, ніж півроку тому.

"В умовах прогнозованої кризи 2020 року ринок нерухомості великою мірою залежатиме від обсягу зовнішніх інвестицій. Якщо їх буде достатньо, економіка й ринок отримають значний потенціал для розвитку. Без зовнішніх інвестицій обвал ринку може бути значно більшим, ніж в Європі або США", – прогнозує девелопер.
Архів
Новини
Найбільше заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром" 21:56
Депутат Павленко назвав тоталітаризмом позбавлення "112 каналу" ліцензій 21:52
Колишній ватажок "ДНР" став у Росії мером 20:59
Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш 20:32
Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України 20:11
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
Екс-глава ЦВК Охендовський став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи 12:19
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok