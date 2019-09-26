Майбутнє ринку нерухомості залежатиме від зовнішніх інвестицій, - Вавриш

Ринку нерухомості час ставати більш відкритим, діджіталізірованним і людиноцентричним. В останні десятиліття девелопмент нерухомості йшов урозріз з інтересами міста, породжуючи додаткові галузеві ризики, які впливають на вартість ресурсів, перспективи реалізації проектів і їхню ціну. Про це під час зустрічі Європейської бізнес асоціації сказав український бізнесмен, генеральний директор SAGA Development Андрій Вавриш.\r\n"У вартості квадратного метра завжди є емоційна складова. Вдалий проект дає 15-30% додаткового прибутку тільки за рахунок визнання якості", – підкреслив він.\r\nЗа словами Андрія Вавриша, купівельна спроможність на ринку й доступність житла поступово зростають. Але, як не дивно, зміцнення гривні позначається на них негативно: українці звикли зберігати заощадження в доларах, і зараз можуть купити за них менше квадратних метрів, ніж півроку тому.\r\n"В умовах прогнозованої кризи 2020 року ринок нерухомості великою мірою залежатиме від обсягу зовнішніх інвестицій. Якщо їх буде достатньо, економіка й ринок отримають значний потенціал для розвитку. Без зовнішніх інвестицій обвал ринку може бути значно більшим, ніж в Європі або США", – прогнозує девелопер.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n