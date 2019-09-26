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26 вересня 2019, четвер, 18:12 16
Судова влада 2019-09-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Портнов запитує Рябошапку, чому ГПУ досі не взяла під варту Пашинського

Портнов запитує Рябошапку, чому ГПУ досі не взяла під варту Пашинського

Під Новий рік-2017 народний депутат Сергій Пашинський поранив перехожого В'ячеслава Хімікуса з пістолета 31 грудня. Інцидент стався на автомобільній дорозі під Васильковом Київської області. Колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов задав запитання прокурору Рябошапці, чому ГПУ досі не взяла Пашинського під варту, у себе на сторінці Facebook.

"Шановний офіс нового прокурора, можна у вас уклінно поцікавитися, чому ви досі не ініціювали взяття під варту Пашинського? Може у вас недостатньо закріплених нами в судах доказів його причетності до стрілянини з вогнепальної зброї у київського перехожого? Чи може ми недостатньо виграли за ці майже три роки судів про незаконність закриття проти нього кримінальних справ? Або може у вас просто не вистачає на нього часу? Чи може ви його вже пробачили? Ми дуже не хочемо заважати вам працювати, але при минулому злочинному режимі ми його переслідування посунулися значно далі, ніж зараз. Чекаємо ваших швидких рішень і виходимо з того, що це питання дуже публічний і вам доведеться приймати по ньому рішення.", - заявив Портнов.

13 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування кримінального провадження про стрілянину Пашинського в Хімікуса.

26 липня Генпрокуратура закрила справу про стрілянину з участю депутата Пашинського, так як не знайшла в його діях складу злочину.

Раніше суд визнав В'ячеслава Хімікуса, підстреленого Сергієм Пашинським, потерпілим.
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