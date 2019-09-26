Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий обговорити з українською стороною питання кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, засудженого судом Білорусі до 8 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства "БЕЛТА", передають Українські Новини.

"Я готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої", - йдеться в повідомленні агентства з посиланням на слова Лукашенка.

Президент Білорусі заявив про готовність у будь-який час вирішити питання з затриманими.

"Та хоч завтра, але ви не встигнете. Ви ж хочете (затриманого в Україні за шпигунство громадянина Білорусі Юрія) Політику повести в суд. Ну ведіть, якщо хочете. Якщо бачите, що помилилися, вибачитеся. Неголосно. Неважливо як. Адже головне зараз не хто винен, а вирішити проблему. Відпускайте цього хлопця, якщо він не винен, і ми тихо і спокійно вирішимо це питання. Але головне, воно буде вирішено", - резюмував політик.

Глава держави зазначив про існування домовленостей з колишнім Президентом Петром Порошенком, які не були виконані з української сторони.

"Ми домовилися з Порошенком: ви хочете засудити Політику, засудіть його (у вас суд, особливо зараз, незалежний, на нього не можна натиснути), а ми засудимо Шаройка. Ну і не будемо... Шкода людей. Про обмін не йдеться. Я одразу ж помилую цю людину. Всі. Домовилися. Ми передали справу в суд, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть до суду не направив матеріали, тому що їх немає", - розповів Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Національна радіокомпанія заявила, що суд у Білорусі заарештував на 2 місяці Шаройка за підозрою в шпигунстві.

Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні домовленості з "шпигунської справи".