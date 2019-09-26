підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 17:07 13
Зовнішня політика 2019-09-26T19:00:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка

Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка

Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий обговорити з українською стороною питання кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, засудженого судом Білорусі до 8 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства "БЕЛТА", передають Українські Новини.

"Я готовий виконати свої обіцянки, якщо українська сторона виконає свої", - йдеться в повідомленні агентства з посиланням на слова Лукашенка.

Президент Білорусі заявив про готовність у будь-який час вирішити питання з затриманими.

"Та хоч завтра, але ви не встигнете. Ви ж хочете (затриманого в Україні за шпигунство громадянина Білорусі Юрія) Політику повести в суд. Ну ведіть, якщо хочете. Якщо бачите, що помилилися, вибачитеся. Неголосно. Неважливо як. Адже головне зараз не хто винен, а вирішити проблему. Відпускайте цього хлопця, якщо він не винен, і ми тихо і спокійно вирішимо це питання. Але головне, воно буде вирішено", - резюмував політик.

Глава держави зазначив про існування домовленостей з колишнім Президентом Петром Порошенком, які не були виконані з української сторони.

"Ми домовилися з Порошенком: ви хочете засудити Політику, засудіть його (у вас суд, особливо зараз, незалежний, на нього не можна натиснути), а ми засудимо Шаройка. Ну і не будемо... Шкода людей. Про обмін не йдеться. Я одразу ж помилую цю людину. Всі. Домовилися. Ми передали справу в суд, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть до суду не направив матеріали, тому що їх немає", - розповів Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Національна радіокомпанія заявила, що суд у Білорусі заарештував на 2 місяці Шаройка за підозрою в шпигунстві.

Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні домовленості з "шпигунської справи".

Більше новин про: Білорусь Олександр Лукашенко Павло Шаройко

Архів
Новини
Портнов запитує Рябошапку, чому ГПУ досі не взяла під варту Пашинського 18:12
ФСБ Росії затримала українця при в'їзді в окупований Крим 17:56
Світоліна розгромно програла в 1/4 турніру WTA в Ухані 17:54
Трамп одержимий Україною: як американські ЗМІ реагують на скандальну телефонну розмову 17:38
"112-Україна" назвав рішення Нацради атакою на свободу слова 17:31
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok