Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана

Працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС зафіксовано спробу переміщення партії брендового одягу через митний кордон України з порушенням митного законодавства, йдеться в повідомленні прес-служби ДФС

Пара наших співвітчизників, яка поверталася одним авіарейсом з Мілану через термінал "VIP" міжнародного аеропорту "Бориспіль" для проходження митного контролю скористалася спрощеною системою "зелений коридор". Саме цим авіапасажири заявили про те, що переміщувані ними через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Зокрема, на "зеленому коридорі" передбачено використання норми безмитного ввезення товарів на 1000 євро на особу.

Нові брендові речі (чоловічі джинси "Jacob Cohen", жакети "Colombo" куртки чоловічі "Morer", дитячі кофти та щтани "Monna Lisa" тощо) загальною вартістю 12,4 тисячі євро було виявлено під час проведення вибіркового митного контролю ручної поклажі та багажу на каналі "зелений коридор" залу "Приліт" терміналу "VIP", після перетину громадянами „зеленої лінії”, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю "зелений коридор".

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадяни не мали, з приводу декларування переміщуваних товарів до інспекторів митниці на митну консультацію не зверталися.

З частини фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1 000 євро на особу громадянами було сплачено митні платежі загалом у сумі біля 88,5 тисяч гривень за уніфікованою митною квитанцією МД-1, після чого товар було випущено.

Таким чином, завдяки пильності працівників Київської митниці ДФС, до бюджету було сплачено належну суму на ввезення товарів, яка передбачена вітчизняним законодавством.

Складено протоколи про порушення митних правил.

Зазначається, відповідно до ст. 374 Митного кодексу України товари, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, але загальна фактурна вартість не перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частині, що перевищує еквівалент 1000 євро.