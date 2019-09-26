Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям.

Про це представники аграріїв та ветеранських організацій АТО і ООС заявили під час спільної прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна".

"Ми аграрії, представники ветеранських організацій, об’єдналися в рамках захисту нашої рідної землі. Ми зібралися тому, що не можемо допустити сьогодні, що українську землю скуплять іноземці, а для наших майбутніх поколінь залишиться тільки вивіска від території", - розповів Сергій Іващук директор підприємства "Перлина Поділля".

Учасники пре-конференції особливо підкреслили небезпеку того, що саме представники країни-агресора, в першу чергу, скористаються можливістю. Вони через офшорні компанії та прикриваючись громадянством інших країн, будуть активно скуповувати українську землю.

Учасник АТО, юрист "Нацкорпус" Віктор Шендибило розповів, що в законопроект, який реєструється прямо закладається лазівка, для того щоб кінцевим власником українських компаній міг бути будь-хто. Таким чином сюди зайде іноземний капітал, в тому числі це буде капітал держави-агресора, адже немає жодних обмежень. "Рука агресора на ринку землі – пряма загроза для нас", - підкреслив він.

"Ми, учасники АТО висловлюємо своє категоричне "Ні" ухваленню даного закону. Ми говоримо "Ні" продажу землі іноземцям. В 2014 році український народ зміг зупинити просування російський військ. То сьогодні ми зобов’язані не допустити, щоб земля, за яку хлопці пролили кров, сльози досталася агресору", - сказав Микола Греков – боєць батальйону "Айдар" та мер окупованого міста Олександрівськ.

"Якщо ми не будемо почуті, ми готові виходити на акції протесту… Ми готові виходити до Кабінету Міністрів, до Адміністрації Президента, до Верховної Ради. І я звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради, нажаль попередні нас не чули: не допустити ухвалення даного закону, не допустити продажу землі іноземцям і зупинити дане питання до повернення територій під юрисдикцію України. До закінчення і повної перемоги у Російсько-українській війні", - деталізував вимоги Микола Греков.