Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям.\r\nПро це представники аграріїв та ветеранських організацій АТО і ООС заявили під час спільної прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна".\r\n"Ми аграрії, представники ветеранських організацій, об’єдналися в рамках захисту нашої рідної землі. Ми зібралися тому, що не можемо допустити сьогодні, що українську землю скуплять іноземці, а для наших майбутніх поколінь залишиться тільки вивіска від території", - розповів Сергій Іващук директор підприємства "Перлина Поділля".\r\nУчасники пре-конференції особливо підкреслили небезпеку того, що саме представники країни-агресора, в першу чергу, скористаються можливістю. Вони через офшорні компанії та прикриваючись громадянством інших країн, будуть активно скуповувати українську землю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчасник АТО, юрист "Нацкорпус" Віктор Шендибило розповів, що в законопроект, який реєструється прямо закладається лазівка, для того щоб кінцевим власником українських компаній міг бути будь-хто. Таким чином сюди зайде іноземний капітал, в тому числі це буде капітал держави-агресора, адже немає жодних обмежень. "Рука агресора на ринку землі – пряма загроза для нас", - підкреслив він.\r\n"Ми, учасники АТО висловлюємо своє категоричне "Ні" ухваленню даного закону. Ми говоримо "Ні" продажу землі іноземцям. В 2014 році український народ зміг зупинити просування російський військ. То сьогодні ми зобов’язані не допустити, щоб земля, за яку хлопці пролили кров, сльози досталася агресору", - сказав Микола Греков – боєць батальйону "Айдар" та мер окупованого міста Олександрівськ.\r\n"Якщо ми не будемо почуті, ми готові виходити на акції протесту… Ми готові виходити до Кабінету Міністрів, до Адміністрації Президента, до Верховної Ради. І я звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради, нажаль попередні нас не чули: не допустити ухвалення даного закону, не допустити продажу землі іноземцям і зупинити дане питання до повернення територій під юрисдикцію України. До закінчення і повної перемоги у Російсько-українській війні", - деталізував вимоги Микола Греков.