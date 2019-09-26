Платформа Бойка назвала "розправою влади" рішення позбавити ліцензій "112" канал

Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення позбавити телеканал "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення. Послужливі маріонетки з Нацради виконали наказ влади розправитися з незалежним телевізійним каналом. Своїм рішенням Нацрада узаконив рейдерське захоплення телеканалу – той самий захват, який, як повідомляли експерти і журналісти, готувався в Офісі президента. Члени Нацради (термін повноважень трьох з восьми членів вже минув), вчора слухняно виконували побажання Коломойського і Порошенка, сьогодні виконують замовлення Зеленського та Богдана, повідомляється на сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Про це свідчать численні погрози, які лунали на адресу каналів від самого президента Зеленського: брехливі звинувачення у непрозоре фінансування, недопущення монополізації ринку. Про це свідчать і матеріали незалежних ЗМІ, які прямо заявляли, що безпосереднім куратором рейдерського захоплення телеканалу є керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. Ряд депутатів Європарламенту відкрито заявляли про вплив Офісу президента на суддів, які розглядали справу телеканалу "112 Україна".

Намагаючись прислужитися владі, боячись в результаті "перезавантаження" позбутися посад і преференцій, члени Нацради винесли своє рішення покірно, одностайно й без розгляду альтернативних проектів. Під надуманим приводом, не слухаючи аргументів представників телеканалу, Національна рада одноголосно, у традиціях розстрільних "трійок", виніс свій вердикт.

Президент і його команда, яка боїться чути правду, яка знищує вільні ЗМІ, формуючи під себе комфортне медіапростір, і якій не потрібні журналісти, неминуче повторить долю своїх "папєрєдніків". А заяви Офісу президента про те, що вони сподіваються, "новий склад Нацради допоможе врегулювати ситуацію на телевізійному ринку", – найкраще визнання того, що у Зеленського розуміють і нелегітимність нинішнього складу ради, і замовний характер політичної розправи.

"Опозиційна платформа - За життя" звертається до посольств демократичних країн, представництвам міжнародних організацій та їх наглядових місій, міжнародних правозахисних і професійним організаціям, щоб вони дали політичну оцінку діям української влади.

Ми готові надати всю необхідну політичну підтримку журналістського колективу і підтримати всі законні вимоги каналу "112 Україна". На парламентських слуханнях, присвячених забезпеченню свободи слова в Україні, ми будемо вимагати розгляду цього питання.

Ми закликаємо всіх представників журналістської спільноти, усіх, хто прагне зберегти свободу слова в Україні, підключатися до цієї політичної боротьби. Об'єднавши зусилля демократичних політичних сил, громадянського суспільства, журналістів і громадян, ми відстоїмо українську демократію. Україні не потрібні ще п'ять років безправ'я, беззаконня і репресій. Боремося разом за свободу слова в Україні! Разом переможемо!