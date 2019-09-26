Медведчук заявив, що чинна влада не хоче виконувати Мінські угоди

Те, що зараз називають "формулою Штайнмайера", ‒ це норма Мінських угод, які потрібно виконувати. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат IX скликання Віктор Медведчук, повідомляє сайт платформи.

"Давайте спочатку обговоримо не те, чи підходить Україні чи ні ("формула Штайнмайера". – Ред.), а обговоримо те, що це норма Мінських угод. А Мінські угоди було затверджено главами держав "нормандської четвірки" і резолюцією Ради Безпеки ООН. І там те, що ви називаєте "формулою Штайнмайера", і всі інші – це пункти Мінських угод", ‒ зазначив Віктор Медведчук.

Політик також акцентував увагу на тому, що нинішня українська влада не погоджується з пунктами Мінських угод. І це, за словами Медведчука, є проблемою.

"В Мінських угодах йдеться про те, що цей особливий статус, передбачений законом, повинен бути імплементований у Конституцію України. І ось в цьому проблема, з якою не погоджується сьогоднішня офіційна влада України. А в Мінських угодах це прописано – особливий статус в ранзі розділу або норм Основного Закону, тобто Конституції", – підкреслив політик.

Як зазначив Віктор Медведчук, модальності проведення місцевих виборів на контрольованих територіях потрібно узгоджувати з їх представниками, так як це прописано в Мінських угодах.

"Ба більше, треба узгодити закон, який потім, після узгодження, повинна прийняти Верховна Рада. Так от, в цьому законі, як і в діях (а контролювати їх будуть ОБСЄ, ОСММ ОБСЄ та інші структури), необхідно передбачити все те, що може сьогодні забезпечити ось той виборчий процес, з приводу якого ви ставите правильне питання. Об'єктивні. Але ж ніхто не приступав до голосування норм закону, до прийняття цього закону, а ми обговорюємо теоретично: "формула Штайнмайера" хороша чи погана? Наш міністр закордонних справ у п'ятницю заявив, що вона хороша. У суботу, мабуть, хтось щось підказав, і він сказав: погана. Потім у вівторок на засідання двох комітетів ВР він сказав: так ми ж домовилися з приводу визнання "формули Штайнмайера". Всі заплуталися. Але просто домовилися ще раніше. Раніше було 2 вересня, коли зустрічалися радники президентів голів держав "нормандської четвірки". В тому числі радник пана Зеленського. І вони підписали формулу та підписали звернення до Тристоронньої контактної групи, яка засідала позавчора, 18-го, для того щоб вони підписали цей документ, по "формулі Штайнмайера". А чому? Та тому, що це рішення про впровадження та реалізації "формули Штайнмайера", як шлях і дорожня карта виконання Мінських угод, було прийнято в далекому жовтні 2016 року", – резюмував політик.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявляв, що Мінські угоди ‒ це "фундамент, і вони безальтернативні".