Суд виправдав колишнього заступника командира батальйону "Айдар" Сергія Граба, обвинуваченого у хабарництві на посаді директора підприємства Міністерства оборони "Укрвійськбуд".\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nПравоохоронцями було встановлено, що в серпні 2012 року будучи директором "Укрвійськбуду" Граб і його спільник, директор підприємства Міноборони "Укрконверс" Валентин Пилипенко розробили план по стягненню неправомірної вигоди за надання в оренду приміщень площею близько 200 кв. м, що належать зазначеним держпідприємствам в Білій Церкві (Київська область).\r\nТак, 31 серпня 2012 року орендар приміщень - представник ТОВ "ІФТ Розенфхайм Україна" - під впливом погроз Граба і Пилипенко погодився перерахувати їм 32 тис. гривень за можливість продовжувати займати орендовані приміщення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГраб і Пилипенко у вересні 2012 року були затримані, керівникам ДП були пред'явлені підозри щодо ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (організація вимагання та отримання хабара в співучасті за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої йому влади та службового становища) Кримінального кодексу.\r\nВ суді обвинувачені свою вину не визнали і заявили, що стали жертвами провокації Служби безпеки України.\r\nТак, Граб заявив суду, що орендар приміщення не мав необхідних документів для оренди і сам наполегливо пропонував хабар.\r\nПотерпілий в суді заперечував факт провокації і заявив, що всі розмови з Грабом та Пилипенко були записані на диктофон, і вони дійсно вимагали від нього гроші за не розрив договору оренди.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСуд, розглянувши справу, вирішив, що підсудні невинні.\r\nЗокрема, суд відхилив як доказ явку з повинною Пилипенко, так як, за його словами, вона була написана під тиском правоохоронців.\r\nТакож у вироку зазначено, що сторона звинувачення не надала суду диктофонні записи, які зробив потерпілий.\r\nСуд вирішив, що потерпілий сам постійно провокував Граба і Пилипенко на одержання хабара, які, до того ж, згідно із законодавством, не мали повноважень розглядати питання оренди приміщень площею більше 200 кв. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТаким чином, 19 вересня поточного року суд повністю виправдав і визнав невинними обвинувачених, скасував їм запобіжні заходи і зняв арешт з їх майна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у жовтні 2015 року Граб був затриманий правоохоронцями по справі проти екс-командир добровольчого батальйону "Айдар", депутата Верховної Ради Сергія Мельничука.\r\nЙого підозрювали у створенні організованої злочинної групи, розбої та грабежі.