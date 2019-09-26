Суд виправдав колишнього заступника командира батальйону "Айдар" Сергія Граба, обвинуваченого у хабарництві на посаді директора підприємства Міністерства оборони "Укрвійськбуд".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Правоохоронцями було встановлено, що в серпні 2012 року будучи директором "Укрвійськбуду" Граб і його спільник, директор підприємства Міноборони "Укрконверс" Валентин Пилипенко розробили план по стягненню неправомірної вигоди за надання в оренду приміщень площею близько 200 кв. м, що належать зазначеним держпідприємствам в Білій Церкві (Київська область).

Так, 31 серпня 2012 року орендар приміщень - представник ТОВ "ІФТ Розенфхайм Україна" - під впливом погроз Граба і Пилипенко погодився перерахувати їм 32 тис. гривень за можливість продовжувати займати орендовані приміщення.

Граб і Пилипенко у вересні 2012 року були затримані, керівникам ДП були пред'явлені підозри щодо ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (організація вимагання та отримання хабара в співучасті за виконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої йому влади та службового становища) Кримінального кодексу.

В суді обвинувачені свою вину не визнали і заявили, що стали жертвами провокації Служби безпеки України.

Так, Граб заявив суду, що орендар приміщення не мав необхідних документів для оренди і сам наполегливо пропонував хабар.

Потерпілий в суді заперечував факт провокації і заявив, що всі розмови з Грабом та Пилипенко були записані на диктофон, і вони дійсно вимагали від нього гроші за не розрив договору оренди.

Суд, розглянувши справу, вирішив, що підсудні невинні.

Зокрема, суд відхилив як доказ явку з повинною Пилипенко, так як, за його словами, вона була написана під тиском правоохоронців.

Також у вироку зазначено, що сторона звинувачення не надала суду диктофонні записи, які зробив потерпілий.

Суд вирішив, що потерпілий сам постійно провокував Граба і Пилипенко на одержання хабара, які, до того ж, згідно із законодавством, не мали повноважень розглядати питання оренди приміщень площею більше 200 кв. м.

Таким чином, 19 вересня поточного року суд повністю виправдав і визнав невинними обвинувачених, скасував їм запобіжні заходи і зняв арешт з їх майна.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2015 року Граб був затриманий правоохоронцями по справі проти екс-командир добровольчого батальйону "Айдар", депутата Верховної Ради Сергія Мельничука.

Його підозрювали у створенні організованої злочинної групи, розбої та грабежі.