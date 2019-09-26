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26 вересня 2019, четвер, 13:00 325
Економіка 2019-09-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Протестувальники Коломойського погрожують членам НКРЕКП з метою впливу на дії регулятора - екс-голова НКРЕКП

Протестувальники Коломойського погрожують членам НКРЕКП з метою впливу на дії регулятора - екс-голова НКРЕКП

Протестувальники від феросплавних заводів Ігоря Коломойського погрожують працівникам і членам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це написав екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву комісії щодо тиску з боку мітингувальників на співробітників та членів Регулятора, який здійснюється вже майже два місяці поспіль.

"Вчора в Комісії був інцидент, на який звернули увагу іноземні донори. До новини Комісії для ясності варто лише додати - власником підприємства є Коломойський. ЗМІ про це не пишуть... Не здивуюсь - можуть отримати аналогічні погрози...", - написав Вовк.

За повідомленням НКРЕКП, 25 вересня мітингувальники розбили вікно в приміщенні НКРЕКП. Після заяви юриста Комісії до поліції щодо інциденту, юрист-представник феросплавного підприємства вимагав від представників Комісії її відкликати, погрожуючи тиском на членів Регулятора звинуваченням у завданні шкоди здоров’ю пікетувальника.

Раніше Д. Вовк заявляв, що Коломойський здійснює тиск на НКРЕКП з метою отримання пільгових тарифів для енерговитратних феросплавних заводів, що належать олігарху. Також олігарх інспірував розслідування антикорупційних органів по справі "Роттердам+". 


"Тиск він здійснює для того, щоб отримати для себе пільгові умови на електроенергію. Він це робить не вперше. Він це робив і в 2013-2014 роках, ще за влади Януковича. У цей період він отримав собі майже 2,5 млрд грн пільгової економії на електричну енергію зовсім по іншому курсу, ніж зараз. У 2015-2016 році цей тиск продовжився вже на мене власне. Він був невдалий. Тому підключився медійний тиск, а згодом з'явився медійно-юридичний пузир, або бульбашка від НАБУ та САП", - повідомляв Вовк.

Нагадаємо, з кінця липня поточного року співробітники Нікопольського феросплавного заводу, Запорізького феросплавного заводу, Дніпроспецсталі, Дніпровського металургійного заводу, Покровського ГЗК, Марганецького ГЗК, Дніпроазоту (власником яких є Ігор Коломойський) пікетують НКРЕКП з вимогою знизити тарифи на електроенергію для їх підприємств.
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