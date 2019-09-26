Медведчук заявив, що без економічного зростання знизити рівень бідності в Україні неможливо

За рахунок імпорту і перекладів "заробітчан" ніякого "кінця епохи бідності", обіцяне новою владою, не настане – так прокоментував дані про падіння промислового виробництва в Україні Віктор Медведчук, голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

На думку політика, системна криза української економіки з приходом нової влади не припинився. Більше того, усі її перші кроки не спрямовані на протидію цій кризі.

Нагадаємо, за даними Держстату, в серпні поточного року порівняно з липнем 2019-го сезонно скоригований індекс промислової продукції склав 99,5%. А в порівнянні з аналогічним періодом минулого року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 98,4%. Причому таке зниження показників українська промисловість демонструє весь 2019 рік за винятком березня, коли, за даними Держстату, приріст промвиробництва склав 12%.

Причому падіння обсягів спостерігається практично в кожній галузі. Так, за даними Держстату, видобуток вугілля в серпні цього року скоротилася порівняно з липнем 2019-го на 2,3%, а порівняно з серпнем 2018 року ‒ на 5,5%, видобуток нафти і газу – на 0,1% і 0,8% відповідно, переробна промисловість продемонструвала скорочення на 3,5% і 4,1%, а машинобудування – на 6,2% і 4,7%.

"є системна криза української промисловості як закономірний підсумок діяльності урядів Яценюка ‒ Гройсмана, спрямованої на деіндустріалізацію країни", ‒ коментує Віктор Медведчук.

Він також звернув увагу на те, що падіння обсягів виробництва в харчовій (на 5,1% і 3,6%) та легкої промисловості (0,9% і 9,6%) однозначно свідчить: споживання основної маси українців за рахунок вітчизняного виробництва не зростає.

"Без економічного зростання знизити рівень бідності неможливо, а економічного зростання, як бачимо, практично немає", ‒ підкреслив Віктор Медведчук.

Політик також акцентував увагу на тому, що "рекордний" зростання ВВП в II кварталі цього року на 4,6% ні про що не говорить, так як потрібен річний показник.

Віктор Медведчук упевнений: цифри, що відображають скорочення промислового виробництва в країні, як і закладений у держбюджет показник зростання ВВП всього на 3,3%, свідчать про те, що новий уряд не здатний знайти рішення, яке виведе українську економіку з кризи.

"Вже очевидно, що продовження нинішньої політики нового уряду не забезпечить подолання системної кризи. Та й чи є в уряду Гончарука хоча б антикризовий план дій? Поки нічого подібного української громадськості представлено не було. Є лише розрізнені і дуже часто суперечливі декларації", ‒ констатує Віктор Медведчук.