У ЗМІ розповіли про скандального кандидата на посаду вугільного топ-чиновника

Генеральним директором ДП "Національна вугільна компанія", яка управляє всіма державними шахтами, буде призначений Станіслав Толчин, екс-директор ДП "Макіїввугілля". Про це повідомило джерело в Міненерговугілля для "Укррудпром", інформує портал apostrophe.ua.

"Толчина просуває директор департаменту вугільно-промислового комплексу Олександр Владиченко", - відзначило джерело.

За його словами, Владиченко є людиною заступник міністра Анатолія Корзуна, разом з Толчиним вони працювали в структурах вугільної промисловості при Януковичі.

Станіслав Толчин очолював ДП "Макіїввугілля" з 2006 по 2011 рік. Однак після аварії на шахті ім. Бажанова (11 постраждалих, 4 загиблих) перевірка виявила ряд порушень на підприємстві. Зокрема, в 2011 році прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу проти Толчина: за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 25 жовтня 2011 року Толчина оголосили в розшук і отримали дозвіл суду на його затримання і доставку в суд. Розслідування закінчилося звинуваченням в аварії рядових співробітників.

"Ця людина завжди асоціювався з самим нахабним і безмежним злодійством. Це практично Наполеон корупції, який довів злодійство на своєму держпідприємстві до абсурду. Апофеозом кар'єри Толчина стало обвалення копра на шахті імені Бажанова в 2011 році. Ця аварія забрала життя 11 людей. Люди, які мають ставлення до вугільної промисловості, розуміють, що таке обвалення копра на шахті. Це нонсенс! Допустити таку аварію може тільки аматор космічного масштабу", - написав про нього донецький блогер-переселенець Денис Казанський.

У 2012 році Геннадій Москаль писав про те, що Толчин був направлений в Черкаську область в якості "смотрящего від Донецької області" за фінансовими потоками і кадрами. У той час регіон очолював екс-міністр енергетики Сергій Тулуб, який входив в оточення Віктора Януковича.

У 2013 році Толчин перейшов працювати заступником голови Донецького, а потім головою Київського територіального відділення Антимонопольного комітету, і до квітня 2018 року працював в АМКУ (з поста глави відділення звільнився в лютому 2017, працював радником, його остання декларація).

У 2016 році Толчина вже намагалися призначити в органи влади. Зокрема, за даними "Радіо Свобода", для нього відкрили посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості.

"У розпилах Станіслав Марксович великий фахівець ... До відома, Толчин і його родичі (забезпечив трьох дружин, двох дочок і сина) володіють VIP-квартира в елітних районах Донецька, Києва та області, кримській Ялті. Машини, гаражі та паркувальні місця рахунку не піддаються, їх дуже багато. Ще є вілла на Кіпрі - для уїк-ендів", - написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Блогери публікували, зокрема, фото раритетного "ягуара", на якому пересувався "вугільний генерал".