підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
ONLINE
26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия для рынка"

26 вересня 2019, четвер, 10:17 9
ЗМІ 2019-09-26T10:24:21+03:00
Українські Новини
НСЖУ розпочала акредитацію на парламентські слухання з питань свободи слова

НСЖУ розпочала акредитацію на парламентські слухання з питань свободи слова

Національна спілка журналістів України, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова, запрошує представників ЗМІ до участі у парламентських слуханнях на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", інформує портал Спілки.

Парламентські слухання розпочнуться о 12 год. 00 хв. 6 листопада 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5 (зал засідань Верховної Ради України).

Взяти участь у заході можуть бажаючі з будь-якого куточка України. Єдиною умовою є обов’язкова попередня реєстрація.

Зареєструватися можна заповнивши форму анкети або звернувшись до секретаріату Комітету до 28 жовтня 2019 року.

Більше новин про: Свобода слова НСЖУ Національна спілка журналістів України Верховна Рада України Фізична безпека журналістів

Архів
Новини
Підвищення мінімальної пенсії: як виростуть виплати наступного року 11:13
Skywalk Trading просить Геруса і Нефедова вплинути на свавілля Енергетичної митниці 10:47
Гірничо-збагачувальні комбінати закликають депутатів не підвищувати податковий тиск, - ЗМІ 10:47
Суд закликає Януковича прибути на засідання 30 вересня 10:47
Boeing з сотнями пасажирів невдало приземлився у російському Барнаулі 10:35
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
більше новин
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok