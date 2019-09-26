НСЖУ розпочала акредитацію на парламентські слухання з питань свободи слова

Національна спілка журналістів України, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова, запрошує представників ЗМІ до участі у парламентських слуханнях на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", інформує портал Спілки.\r\nПарламентські слухання розпочнуться о 12 год. 00 хв. 6 листопада 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5 (зал засідань Верховної Ради України).\r\nВзяти участь у заході можуть бажаючі з будь-якого куточка України. Єдиною умовою є обов’язкова попередня реєстрація.\r\nЗареєструватися можна заповнивши форму анкети або звернувшись до секретаріату Комітету до 28 жовтня 2019 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n