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26 вересня 2019, четвер, 09:47 14
Європа 2019-09-26T11:30:03+03:00
Українські Новини
США на півроку розмістять в Литві 500 військовослужбовців і танки

США на півроку розмістять в Литві 500 військовослужбовців і танки

Прапор США. Фото: pxhere.com
Прапор США. Фото: pxhere.com

У жовтні Сполучені Штати Америки розмістять в Литві 500 військовослужбовців і 30 танків. Про це повідомляє "Голос Америки".

Розміщення відбудеться в рамках програми шестимісячної ротації військ, яка була схвалена після спроби незаконної анексії Росією українського Криму в 2014 році.

Американська військова присутність у цьому регіоні, який є частиною загальної політики стримування НАТО щодо Росії, ймовірно, переконає союзників Вашингтона в Балтії в тому, що президент США Дональд Трамп продовжує підтримку країн Східної Європи. Сумніви з приводу цього виникли через скорочення фінансування Пентагоном оборонних проектів в Європі.

"Меседж полягає в тому, що сили США можуть прибути в будь-який час і в будь-яке місце, де вони необхідні, і в тій кількості, яка знадобиться", - заявив міністр оборони Литви Раймондас Каробліс.

"США обирають варіант підвищення мобільності своїх військ замість варіанту їх постійної дислокації", - сказав литовський міністр в інтерв'ю агентству Reuters.

Новий мобільний американський контингент включає 30 танків "Абрамс", що, за словами литовського Міноборони, більше ніж під час минулого мобільного розгортання. Крім того, у складі нинішнього контингенту 25 БМП "Бредлі" і 70 інших транспортних засобів.

Американські війська залишать Литву навесні 2020 року після військових навчань.

В цьому місяці Пентагон опублікував список військових проектів у Європі, які більше не будуть фінансуватися американською стороною в рамках Європейської ініціативи стримування (EDI). Вартість програми скорочень складе 700 000 000 доларів.

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