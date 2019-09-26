У вересні сума нарахованого ПДВ зросла на 17,2%, - Верланов

У вересні сума нарахованого податку на додану вартість за підсумками серпня 2019 року склала 19,8 млрд грн. Це на 2,9 млрд грн, або на 17,2 %, більше аналогічного періоду 2018 року (16,9 млрд грн). Про це повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

За словами голови ДПС, подібного результату податківцям вдалося досягти завдяки наполегливій аналітичній роботі та ефективному відпрацюванню сектору мінімізаторів, у тому числі компаній, які використовують з метою конвертації.

"Наполеглива аналітична робота - вже дозволяє приносити мільярди у державний бюджет. Без "маски-шоу", без "пресування" платників податків, без ганебних "планових штрафів", - зазначив Верланов.

При цьому, станом на серпень 2019, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, база оподаткування зросла лише на 2,2% з 723 до 739 млрд грн, тобто майже не змінилася.

"Ми робимо все, щоб Нова Податкова реалізувалася як справжня сервісна служба з якісним адмініструванням податків. Навіть перші кроки в цьому напрямі вже демонструють більшу ефективність, ніж у старої структури", - підсумував Сергій Верланов.

Зазначимо, що відповідно до даних ДПС, загалом нарахування податку у 2019 році зросло на 12,8%. Так, у 2019 році нараховано податку на суму 152,6 млрд грн, що на 17,5 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року (135,1 млрд грн).