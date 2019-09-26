У Києві на базі УАФ підбили підсумки проекту "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів"

"Без предметного ставлення до підтримки непрофесійного та дитячо-юнацького футболу з боку держави та неурядових організацій, меценатів та спонсорів, Україна не зможе претендувати на високі спортивні досягнення на міжнародній арені. На жаль, ми мали реальний приклад занедбаності нашого непрофесійного спорту на початку 90-х років. Як результат: м'яко кажучи, більш ніж скромні виступи наших атлетів, в тому числі і футбольних команд в першій половині нинішнього тисячоліття. В останні роки ситуація почала кардинально змінюватися на краще". Такими роздумами за підсумками реалізації чергового етапу проекту "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів", які були підбиті на заходах в Будинку футболу УАФ, в коментарі Українським Новинам поділився перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко.

Як підкреслили в Національній футбольній спілці, метою даної акції є матеріально-технічна підтримка аматорських футбольних клубів, дитячо-юнацьких спортивних закладів та популяризація аматорського футболу в Україні.

Стартував даний проект у червні 2018 року на НТК імені Віктора Баннікова. Протягом грудня національною асоціацією було отримано 75 заявок на реалізацію відповідних заходів, що свідчило про чималий інтерес із боку малих громад, футбольних клубів і спортивних закладів. Протягом січня-лютого було вивчено всі заявки, і журі конкурсу за участю першого віце-президента УАФ Олега Протасова, представників Посольства ФРН в Україні, GIZ, ААФУ, Мінрегіонбуду та УАФ оголосило переможців. Ними стали представники 11-ти громадах аматорських футбольних клубів з усіх регіонів країни.

"Таким чином, було реалізовано 11 проектів у малих громадах, які зуміли покращити або оновити спортивну інфраструктуру, підвищити потенціал та ефективність роботи аматорських футбольних клубів, збільшити участь у заняттях спортом дітей та молоді, заохотити місцеву владу й бізнес до участі в підтримці спорту, - заявив перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко.

В УАФ особливо підкреслили, що завдяки реалізації даної справи, клуби навчилися виявляти й отримувати інвестиції. Окрім 121 тис. євро фінансової підтримки клубів від німецького уряду, в рамках проекту були додатково залучені інвестиції від громад, місцевих підприємств, а також власні ресурси клубів на суму, еквівалентну 297 тис. євро.

"Підтримка розвитку малих громад та аматорських футбольних клубів дуже важлива для розбудови масового футболу в Україні. Окрім значної фінансової та інфраструктурної підтримки проекту, ми також змогли провести навчання менеджерів і волонтерів на базі провідного німецького досвіду", - констатував Вадим Костюченко.

У свою чергу регіональний директор GIZ в Україні та Білорусі Сабіне Мюллер та референт із питань економічного співробітництва та розвитку Посольства ФРН в Україні Тобіас Шрадер відзначили позитивний результат цього проекту в нашій країні й те, що в майбутньому він дасть поштовх для подальшого розвитку спортивної інфраструктури й допоможе створенню європейських умов для занять спортом у регіонах.

В рамках підбиття підсумків чергового етапу данного проекту, на штучних полях НТК імені Баннікова УАФ відбулося відкриття нового сезону Фестивалю чемпіонів "Відкриті уроки футболу" за участю дітей і волонтерів - учасників проекту, а також команд із села Ріжки Ставищенського району, Боярки, Вишневого, села Коржі, Калинівки та Василькова. На пам'ять діти отримали сувеніри від Української асоціації футболу.

Зазначимо, що проект "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" реалізується Асоціацією аматорського футболу України в партнерстві з Українською асоціацією футболу та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за фінансової підтримки уряду Німеччини через федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.