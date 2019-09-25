Зеленський хоче залучити Норвегію до видобутку газу в Україні

Президент Володимир Зеленський має намір залучити Норвегію до видобутку газу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Президент зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберг.

Політики обговорили співробітництво в енергетичній сфері.

"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій не вистачає. Це не просто бізнес-інтерес - це геополітичне питання", - сказав Зеленський.

Також сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу.

Солберг зазначила, що норвезький бізнес проявляє значний інтерес до України.

Наприкінці зустрічі Солберг подарувала Зеленскиму футбольний м'яч, на якому зображені цілі сталого розвитку країни.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на підтримку Норвегії у протидії агресії Росії.

Також Україна і Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд.