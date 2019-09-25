Зеленський хоче залучити Норвегію до видобутку газу в Україні

Президент Володимир Зеленський має намір залучити Норвегію до видобутку газу в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Президент зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберг.\r\nПолітики обговорили співробітництво в енергетичній сфері.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій не вистачає. Це не просто бізнес-інтерес - це геополітичне питання", - сказав Зеленський.\r\nТакож сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу.\r\nСолберг зазначила, що норвезький бізнес проявляє значний інтерес до України.\r\nНаприкінці зустрічі Солберг подарувала Зеленскиму футбольний м'яч, на якому зображені цілі сталого розвитку країни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на підтримку Норвегії у протидії агресії Росії.\r\nТакож Україна і Норвегія підписали попередні контракти на $1,5 млрд.