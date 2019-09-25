Зеленський вважає Трампа політичним вчителем

Президент Володимир Зеленський сказав Президенту США Дональду Трампу, що багато чому навчився у нього і використовував його досвід у виборчій компанії.\r\nПро це йдеться в розміщеній в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.\r\n"Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань як приклад для наших виборів", - сказав Зеленський.\r\nВін також додав, що використовує досвід Трампа зміни політичного істеблішменту, залучення нових людей до управління країною, зміни підходу до діяльності органів влади.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви чудовий вчитель для нас і в цьому", - сказав Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв Трампу розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина Байдена.\r\nТакож Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.