Зеленський вважає Трампа політичним вчителем

Президент Володимир Зеленський сказав Президенту США Дональду Трампу, що багато чому навчився у нього і використовував його досвід у виборчій компанії.

Про це йдеться в розміщеній в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.

"Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань як приклад для наших виборів", - сказав Зеленський.

Він також додав, що використовує досвід Трампа зміни політичного істеблішменту, залучення нових людей до управління країною, зміни підходу до діяльності органів влади.

"Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви чудовий вчитель для нас і в цьому", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв Трампу розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина Байдена.

Також Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.