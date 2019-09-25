підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 19:35 15
Зовнішня політика 2019-09-25T20:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає Трампа політичним вчителем

Зеленський вважає Трампа політичним вчителем

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський сказав Президенту США Дональду Трампу, що багато чому навчився у нього і використовував його досвід у виборчій компанії.

Про це йдеться в розміщеній в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.

"Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань як приклад для наших виборів", - сказав Зеленський.

Він також додав, що використовує досвід Трампа зміни політичного істеблішменту, залучення нових людей до управління країною, зміни підходу до діяльності органів влади.

"Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви чудовий вчитель для нас і в цьому", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв Трампу розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина Байдена.

Також Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

Більше новин про: Дональд Трамп Володимир Зеленський зовнішня політика України

Архів
Новини
Зеленський хоче залучити Норвегію до видобутку газу в Україні 20:00
Зеленський вважає Трампа політичним вчителем 19:35
Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена 19:11
Міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018 19:00
ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби 18:44
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok