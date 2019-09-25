Янукович-молодший заявив, що оточення Порошенка використовувало санкції ЄС для рейдерського захоплення його активів

Режим Порошенка використовував санкції ЄС проти сина екс-президента Олександра Януковича для рейдерського захоплення його активів.

Такий пост опублікував Facebook прес-секретар сина екс-президента України Юрій Кірасир.

При цьому він заявив, що рішення Європейського суду про скасування санкцій ЄС щодо Януковича 2018-2019 роках підтвердило факт їх незаконного введення. А також нагадав, що рішення суду зобов'язало Європейський Союз компенсувати Олександру Януковичу судові витрати.

Крім того, Кірасир опублікував у своєму ФБ коментар самого Януковича.

"Протягом 5 років злочинний режим Порошенка нав'язував українському народу і міжнародному співтовариству різні міфи про нібито причетність Президента Віктора Януковича до різних злочинів, а безпідставні звинувачення на мою адресу використовувалися як інструмент дискредитації мого батька на посаді Президента", - заявив він.

За словами Януковича, дії проводилися за простою схемою. Спочатку "ручні" прокурори фабрикували кримінальні справи, на їх підставі просили ЄС ввести санкції, а після цього - використовували санкції, щоб захопити рейдерським шляхом грошові активи вкладників ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" і повністю знищити його бізнес в Україні.

"Європейські судді, по суті, визнали, що ЄС не повинен запроваджувати санкції на підставі цих політично мотивованих і наспіх сфабрикованих справ. Тому, рішення суду про скасування санкцій є передбачуваним, хоч і запізнілим", - заявив він.

"Я знав, що правда на моєму боці. Жодна країна світу не підтвердила арешт ані копійки моїх особистих грошей, крім абсолютно прозорих рахунків належних мені європейських компаній. Для мене було принциповим визнання санкцій незаконними і безпідставними, було важливо відновити своє чесне ім'я саме в європейських судах, спростувати всю брехню щодо мене.

Я вважаю, що потрібно відновити справедливість по відношенню до всіх, чиї права і свободи цинічно порушував злочинний режим Порошенко. Винні в цьому мають понести заслужене покарання. А Європейський Союз зобов'язаний свіжим поглядом оцінити всі заяви і дії цих злочинців - в них можна розгледіти лише брехню і маніпуляцію в їх особистих корисливих інтересах. Чи стала Україна кращою після їх правління? Чи стали українці жити краще? Якщо ЄС так турбує доля України, то пора освіжити список санкцій і вписати туди тих, хто останні п'ять років грабував нашу країну. Тим більше що розслідування їх корупції вже активно просувається в Україні", - заявив Янукович.