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25 вересня 2019, середа, 16:54 3
Судова влада 2019-09-25T16:56:12+03:00
Українські Новини
Рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва суд відмовився заарештовувати заочно

Рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва суд відмовився заарештовувати заочно

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася заочно взяти під варту рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва Олександра, який підозрюється в розкраданні 259 млн гривень державних коштів.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

2 вересня Солом'янський районний суд розглянув клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочний арешт брата Каськіва і відмовив у його задоволенні.

Відмова мотивована тим, що підозрюваний не перебуває в міжнародному розшуку, оскільки відсутні відомості про отримання Національним центральним бюро Інтерполу постанови про оголошення його в розшук, а також відсутні відомості про прийняття рішення Генеральним секретаріатом Інтерполу або НЦБ Інтерполу про оголошення брата Каськіва саме в міжнародний розшук.

На дане рішення САП подала апеляційну скаргу, яку 19 вересня розглянув Антикорупційний суд.

Вищестоящий суд також вирішив відмовити в заочний арешт брата Каськіва.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ оголосило в міжнародний розшук рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.

Раніше ссуд заарештував свинарники, корівники і Porsche брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.

До цього двоюрідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва арештували встановлено заставу в 2,6 млн гривень.

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