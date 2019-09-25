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25 вересня 2019, середа, 15:50 345
Політика 2019-09-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
Медведчук назвав Мінські угоди безальтернативними для мирного врегулювання в Україні

Медведчук назвав Мінські угоди безальтернативними для мирного врегулювання в Україні

Вимоги Росії та європейських країн до України з мирного врегулювання знаходяться в рамках Мінських угод. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив співголова політичної фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" Віктор Медведчук.

"Якщо "руки Кремля" роблять так, щоб життя громадян України покращилася, то таких рук повинно бути багато. Це перше. Друге, щодо кореляції. Я з вами згоден. Є питання. Але є питання по Криму, і ми говоримо про те, що Крим – це Україна. А коли мені кажуть: "А як повернути Крим?", я кажу: "А чому ви мені задаєте це питання? Давайте поставимо його пану Турчинову, як пішов від нас Крим, давайте поставимо його пану Порошенку. А що вони будуть робити для того, щоб повернути Крим?" – зазначив він.

Політик упевнений, що врегулювати конфлікт і повернути світ можна тільки виконуючи Мінські угоди.

"Є Мінські угоди, а вони безальтернативними, якщо вам подобається, у Вашингтоні, Парижі, Берліні, Брюсселі, в Москві, в Донецьку, в Луганську і в Києві, і їх треба реалізовувати. І я кажу, як це можна зробити, я розробляю і пропоную мирний план. Давайте відновимо територіальну цілісність. Можна це зробити без Путіна? Ну, ви знаєте, можете не говорити, але я вам скажу: не можна. Значить, треба домовлятися. А от коли ми говоримо про Крим, то треба вимагати від влади, щоб вона пропонувала і щоб були притягнуті до відповідальності ті в Україні, завдяки яким Крим пішов, на жаль. Хочеться вірити, що це сталося тимчасово", – резюмував Віктор Медведчук.

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