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25 вересня 2019, середа, 15:23 11
Суспільство 2019-09-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" Бужанський назвав батьків школярів "долб***бами" і вимагав скинутися на люки для школи

"Слуга народу" Бужанський назвав батьків школярів "долб***бами" і вимагав скинутися на люки для школи

Максим Бужанський. Фото:
Максим Бужанський. Фото: "Страна"

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який нещодавно вже потрапляв у скандал через неетичних висловлювань і назвав журналістку "тупою вівцею", знову вилаявся. На цей раз обурився нардеп батьками школярів на своїй сторінці в Facebook.

24 вересня він розповів, що як депутат провів зустріч з громадянами 25-го округу, і там вислухав проблему окремої школи, на території якої 20 відкритих люків.

"Школа 1000 учнів. На території школи 20 (двадцять !!!!!) відкритих люків. Так собі лотерея, скільки з тисячі дітей ризикує зламати собі ноги кожен день. Ціна одного люка - 500 гривень... Сказав директору, що якщо не вистачить на люки, я їх куплю сам, не розорюся. Але прийду на збори і скажу батькам, що вони дол@оеби. Інфантильні, причому", - написав Бужанський.Його висловлювання вкрай різко сприйняли батьки і користувачі Мережі, які висловлювали своє невдоволення зокрема в коментарях під постом.

 

Наступного дня в середу, 25 вересня, Бужанський вибачився за свої різкі слова.

"Вчора емоційно відреагував з приводу школи, в якій тисяча дітей і 20 відкрили люків. Перегнув з епітетами, неправий... Вибачте за "дол@оебов", неправий однозначно. Ловіть "инфантілов" тоді. Ось це вже 100%. І так, директора вчора пішли писати заявки на ремонти. Тільки це я їх змусив, а не ви", - зазначив нардеп.

А ще він хоче скасувати мовні квоти в ЗМІ.

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