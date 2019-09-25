підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 14:52 4
Життя 2019-09-25T14:53:52+03:00
Українські Новини
У Мессі проблеми зі здоров'ям: футболіст пройде повне медобстеження

У Мессі проблеми зі здоров'ям: футболіст пройде повне медобстеження

Ліонель Мессі. Фото: Instagram/leomessi
Ліонель Мессі. Фото: Instagram/leomessi

З кращим футболістом світу-2019 Лео Мессі на початку цього сезону відбувається низка невдач. Футболіст пропустив старт Ла Ліги через травму, отриману на предсезонці. Ледь відновившись він знову може потрапити в лікарню. Про це повідомляє "Страна".

Вчора, 24 вересня, під час гри з Вільярреалом Мессі відчув біль у лівому стегні. Головний тренер каталонців вирішив не ризикувати і замінив його в перерві.

Повідомляється, що участь Ліонеля Мессі в суботньому матчі Ла Ліги проти Хетафе під великим питанням. Сьогодні, 25 вересня, аргентинець пройде повне медичне обстеження, за результатами якого буде прийнято подальше рішення, передає Sport.es.

Наголошується, що в двох останніх матчах Мессі виходив лише на заміну у других таймах.


Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Ліонель Мессі вперше за 11 років пропустить матч з "Реалом" через зламану руку.

Раніше Мессі кардинально змінив імідж. Футболіст пофарбував волосся у білий колір.

Тим часом футболіст Кріштіану Роналду набрав 150 млн підписників в Instagram і побив світовий рекорд.

Більше новин про: Футбол Травма Ліонель Мессі

Архів
Новини
ФДМ заплатить раднику з приватизації ОПЗ майже $1 млн 15:01
Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар 14:42 Прес-реліз
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі 14:39
Збитки АТ "Рівнегаз" в поточному році досягнуть 165 млн гривень 14:13 Прес-реліз
НАБУ засекретило розслідування щодо Смолія 14:13
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok