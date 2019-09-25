У Мессі проблеми зі здоров'ям: футболіст пройде повне медобстеження

З кращим футболістом світу-2019 Лео Мессі на початку цього сезону відбувається низка невдач. Футболіст пропустив старт Ла Ліги через травму, отриману на предсезонці. Ледь відновившись він знову може потрапити в лікарню. Про це повідомляє "Страна".\r\nВчора, 24 вересня, під час гри з Вільярреалом Мессі відчув біль у лівому стегні. Головний тренер каталонців вирішив не ризикувати і замінив його в перерві.\r\nПовідомляється, що участь Ліонеля Мессі в суботньому матчі Ла Ліги проти Хетафе під великим питанням. Сьогодні, 25 вересня, аргентинець пройде повне медичне обстеження, за результатами якого буде прийнято подальше рішення, передає Sport.es.\r\nНаголошується, що в двох останніх матчах Мессі виходив лише на заміну у других таймах.Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Ліонель Мессі вперше за 11 років пропустить матч з "Реалом" через зламану руку.Раніше Мессі кардинально змінив імідж. Футболіст пофарбував волосся у білий колір.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом футболіст Кріштіану Роналду набрав 150 млн підписників в Instagram і побив світовий рекорд.