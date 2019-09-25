8 теплопостачальних підприємств Чернігівщини можуть не розпочати роботу в опалювальний сезон

Станом на 23 вересня в області нараховується 8 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку понад 78 тис домогосподарств та більше 1 тис непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та ін. Згідно законодавства, АТ "Чернігівгаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.

В Чернігівському регіоні налічується 8 теплогенеруючих підприємств, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Чернігівгаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній.

Перелік виробників тепла:

АТ "Облтеплокомуненерго" ПП "Спеціальна енергетична компанія" ТзОВ "Ніжинтепломережі" ОСББ "Аір" КП "Носівські теплові мережі" НМР ОСББ "Понад Удаєм" КП "Прилукитепловодопостачання" ПМР ЧО ТзОВ "Віанна Груп"

"Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям, - говорить голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Чернігівгаз" повинне буде вжити заходів по припиненню газопостачанняпобутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування та власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Діюче зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організацій, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня.

АТ "Чернігівгаз" вже поінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Минулого року в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися в нашій області.