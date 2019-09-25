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25 вересня 2019, середа, 13:39 371
Економіка 2019-09-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Тваринництво в Україні має серйозні перспективи розвитку, - "Укрлендфармінг"

Тваринництво в Україні має серйозні перспективи розвитку, - "Укрлендфармінг"

Група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) Олега Бахматюка почала масштабну реорганізацію напрямку тваринництва. На думку фахівців компанії, тваринництво в Україні має серйозні перспективи розвитку з огляду на дефіцит молока і м'яса на нашому ринку, але потребує підтримки держави. Про це повідомив в коментарі "ДС" керівник департаменту тваринництва Групи компаній "Укрлендфармінг" Володимир Педан.

"Сьогодні ринок цільного молока і молокопродуктів в Україні виглядає цікавим і перспективним, так як за останні роки спостерігається тенденція до зниження поголів'я великої рогатої худоби. - вважає Володимир Педан. - Але така ситуація, на мою думку, є критичною в цілому, так як це безпосередньо впливає на продовольчу безпеку держави ". Згідно статистики, на підприємствах і в фермерських господарствах України утримується близько 400 тис. молочних і 34 тис. м'ясних корів. За перше півріччя поголів'я молочних корів вже скоротилося на 20 тис. голів, що призвело до зростання ціни на незбиране молоко і дефіциту сировини для переробників.

Також керівник департаменту тваринництва "Укрлендфармінг" назвав законодавчі пріоритети, які могли б посприяти розвитку тваринництва. У їх числі: прив'язка кількості орної землі, яку утримують орендарі або власники землі, до утримання ВРХ з розрахунку на 1 га, пряма дотація на площі землі, які використовуються під кормові культури, доведення держстандартів вмісту пальмової олії в молочних продуктах до міжнародних норм. "На мій погляд, одна з причин, що призводять до скорочення поголів'я корів в Україні - це непродумана і неправильна система дотацій для товаровиробників, низький експортний потенціал підприємств по переробці молока, а також низька купівельна спроможність населення", - говорить Володимир Педан.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агропромислових холдингів, який належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляє одним з найбільших в Україні земельних банків загальною площею близько 500 тис. га. Група компаній окрім тваринництва займається також вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

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