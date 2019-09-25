Ендокринологи України та Узбекистану домовилися про співпрацю

Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» та державні установи в галузі ендокринології Республіки Узбекистан підписали меморандум про співпрацю.

Підписання меморандуму відбулося 25 вересня, передають Українські Новини.

"Основна мета меморандуму - спільні наукові розробки і проведення додаткових навчальних програм, які будуть корисні як нашим фахівцям, так і фахівцям Узбекистану...Його мету пропагувати те позитивне, що напрацьовано нашими професійними фахівцями та отримання тієї інформації, якою володіють наші зарубіжні колеги. Ми сьогодні обговорювали питання спільного наукового співробітництва, наші можливості сьогодні дають можливість навчати фахівців інших країн, у тому числі Узбекистану, і саме це ми пропонували сьогодні нашим колегам", - сказав директор "Центру інноваційних медичних технологій НАН України" Іван Тодуров.

За його словами, меморандум укладено на 1 рік, з правом пролонгації.

"При підтримці компанії "Фармак" ми приїхали ознайомитися з роботою даного центру...в процесі підписання меморандуму ми домовилися про співробітництво, обмін досвідом", - прокоментувала підписання меморандуму заступник директора з лікувальної роботи Центру ендокринології Міністерства охорони Здоров'я Республіки Узбекистан Феруза Хайдарова.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні 2018 року Україна і Узбекистан обговорили питання забезпечення взаємного доступу товарів на свої ринки.