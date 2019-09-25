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25 вересня 2019, середа, 13:01 299
Економіка 2019-09-25T15:00:04+03:00
Українські Новини
Держава недоотримає 11,5 млрд грн. податків у разі прийняття законопроекту 1210, - Біленький

Держава недоотримає 11,5 млрд грн. податків у разі прийняття законопроекту 1210, - Біленький

Прийняття законопроекту №1210 в його нинішній редакції невигідно державі. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький у коментарі ЗМІ, передає Мінпром.

Документ передбачає збільшення ренти за видобуток залізної руди в Україні в 4 рази, зазначив він. "За нашими підрахунками, гірники заплатять додатково 8,5 млрд грн. (на рік)", – сказав глава ФМУ.

Таке різке зростання рентних платежів призведе до скорочення обсягів видобутку руди, а, отже, зменшення прибутку залізорудних комбінатів, падіння обсягів залізничних перевезень і перевалки вантажів у морських портах України, пояснив С. Біленький.

Крім того, згортання видобутку руди означає скорочення чисельності трудових колективів – держава при цьому втрачає надходження від податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску і т. д."Тому, підвищуючи рентну плату за видобуток залізної руди, держава сумарно втрачає 11,5 млрд грн. інших податкових надходжень", – підкреслив глава Федерації металургів України.

На його думку, прийняття законопроекту №1210 в його нинішній редакції неприпустимо. "

Це нещадний удар по залізорудній галузі та економіці України ", – резюмував С. Біленький.

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