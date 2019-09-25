Вітроенергетики просять Президента не знищувати зелену енергетику, - Конеченков

Ретроспективне зниження "зеленого тарифу", про який зараз заявляють деякі депутати, призведе до зупинки проектів в альтернативній енергетиці та погіршить інвестиційний клімат в Україні. Таку думку висловив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Наша асоціація офіційно звернулася до президента, до членів уряду з тим, що всі ретроспективні зміни або якісь зміни закону заднім числом приведуть до судів, і ми досить щільно зараз спілкуємося з Європейським Енергетичним Співтовариством, яке так само говорить про те, що ніяких змін в законі заднім числом бути не повинно", - повідомив Андрій Конеченков.

На його думку, досвід інших країн також говорить про те, що Україні варто дотримуватися вже створеного законодавства у сфері "зеленого тарифу".

"Є прецеденти в Іспанії і в інших країнах, коли всі компанії, яким ретроспективно міняли тариф заднім числом, зверталися до судів, і всі суди компанії виграли, всім компенсували витрати. Тому якщо наша держава зробить подібний крок, то всі компанії, які генерують зелену енергію, будуть звертатися у міжнародні суди і виграють цей процес. Це негативно відіб'ється на інвестиційному кліматі. Як тільки піде процес зміни закону заднім числом - то відразу ж буде припинено фінансування з боку всіх інвестиційних структур, всіх банківських установ, і інвестори, які почали працювати в Україні, зупинять свою активність", - вважає глава вітроенергетичної асоціації.

За його словами, не можна міняти тариф заднім числом для тих, хто його вже отримав.

Коментуючи думку про те, що розподіл компенсації за "зеленим тарифом" не повинен йти через НЕК "Укренерго", Андрій Конеченков підкреслив: "Давайте почнемо з того, що феросплавні заводи в особі пана Коломойського лобіюють свої інтереси. Я вважаю, що грюкання шоломів протягом двох місяців - це не демократично. Депутати повинні сісти в комітеті, обговорити питання з профільними асоціаціями, обговорити з гравцями ринку і прийняти рішення - щоб вирівняти ситуацію на ринку".