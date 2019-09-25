Екс-глава ЦВК Охендовський став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи

24-25 вересня в Любляні (Словенія) відбулася 28-а щорічна конференція Асоціації організаторів виборів країн Європи (АОВКЄ) і засідання Генеральної Асамблеї цієї авторитетної міжнародної організації. Головною темою цього року стала "Судовий захист виборчих прав і прозорість виборів". Понад 150 учасників фокусувалися на ролі EMB і їх діалогу з судами та іншими зацікавленими сторонами, такими як виборці і політичні партії, для забезпечення захисту виборчих прав. Широкий спектр заходів, проведених в рамках конференції, був спрямований на підвищення довіри до виборів на Європейському континенті, а також дав можливість ознайомитися з новинками в сфері виборчих технологій.

Окрему увагу під час роботи було приділено досвіду проведення та адміністрування виборів в Україні у період її незалежності. Крім того, в ході засідання учасники Асамблеї одноголосно прийняли рішення про присвоєння Голові Центральної виборчої комісії України в 2013-2018 роках Михайлу Охендовському звання почесного члена Асоціації.

Представляючи його кандидатуру на розгляд учасників Генеральної Асамблеї Президент Асоціації, Директор Державної виборчої комісії Республіки Словенія Душан Вучко зазначив високопрофесійну 15-річну роботу Михайла Охендовського в якості члена та Голови Центральної виборчої комісії України, а також його значний особистий внесок у діяльність Асоціації та в підвищення рівня організації виборів в Україні за останнє десятиліття.

"Ця нагорода є високою і одночасно гідною оцінкою 11-річної роботи всього складу Центральної виборчої комісії України 2007-2018 років, який мені випала честь очолювати протягом п'яти років - з 2013 по 2018 рік", - зазначив Михайло Охендовський, приймаючи посвідчення Почесного члена асоціації організаторів виборів країн Європи.

Відповідно до Статуту АОВКЄ звання почесного члена може бути присвоєно фізичним особам, обраним голосуванням інституційних членів Асоціації за їх вагомий внесок у діяльність Асоціації з підтримки вільних і справедливих виборів. Звання почесного члена Асоціації зберігається довічно.

Асоціація організаторів виборів країн Європи була заснована в 1991 році і сприяє інституціоналізації і професіоналізації демократичних процедур в регіонах, як некомерційної, регіональної організації, незалежної від політичних партій і урядів, з юридичним статусом на основі міжнародного права. Членство в АОВКЄ відкрито для Органів управління виборами як установ, окремих експертів з виборів, організацій, що підтримують виборчий процес. В даний час Статут Асоціації підписали виборчі органи 24 держав, асоціації виборчих службовців державного рівня, а також дві міжнародні некомерційні організації. Асоціація має наступні органи: Генеральну Асамблею, Виконавчу Раду, Секретаріат і Консультативну Раду при Генеральному секретареві. Штаб-квартира асоціації знаходиться в Будапешті.