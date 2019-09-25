Екс-глава ЦВК Охендовський став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи

24-25 вересня в Любляні (Словенія) відбулася 28-а щорічна конференція Асоціації організаторів виборів країн Європи (АОВКЄ) і засідання Генеральної Асамблеї цієї авторитетної міжнародної організації. Головною темою цього року стала "Судовий захист виборчих прав і прозорість виборів". Понад 150 учасників фокусувалися на ролі EMB і їх діалогу з судами та іншими зацікавленими сторонами, такими як виборці і політичні партії, для забезпечення захисту виборчих прав. Широкий спектр заходів, проведених в рамках конференції, був спрямований на підвищення довіри до виборів на Європейському континенті, а також дав можливість ознайомитися з новинками в сфері виборчих технологій.\r\nОкрему увагу під час роботи було приділено досвіду проведення та адміністрування виборів в Україні у період її незалежності. Крім того, в ході засідання учасники Асамблеї одноголосно прийняли рішення про присвоєння Голові Центральної виборчої комісії України в 2013-2018 роках Михайлу Охендовському звання почесного члена Асоціації.\r\nПредставляючи його кандидатуру на розгляд учасників Генеральної Асамблеї Президент Асоціації, Директор Державної виборчої комісії Республіки Словенія Душан Вучко зазначив високопрофесійну 15-річну роботу Михайла Охендовського в якості члена та Голови Центральної виборчої комісії України, а також його значний особистий внесок у діяльність Асоціації та в підвищення рівня організації виборів в Україні за останнє десятиліття.\r\n"Ця нагорода є високою і одночасно гідною оцінкою 11-річної роботи всього складу Центральної виборчої комісії України 2007-2018 років, який мені випала честь очолювати протягом п'яти років - з 2013 по 2018 рік", - зазначив Михайло Охендовський, приймаючи посвідчення Почесного члена асоціації організаторів виборів країн Європи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВідповідно до Статуту АОВКЄ звання почесного члена може бути присвоєно фізичним особам, обраним голосуванням інституційних членів Асоціації за їх вагомий внесок у діяльність Асоціації з підтримки вільних і справедливих виборів. Звання почесного члена Асоціації зберігається довічно.\r\nАсоціація організаторів виборів країн Європи була заснована в 1991 році і сприяє інституціоналізації і професіоналізації демократичних процедур в регіонах, як некомерційної, регіональної організації, незалежної від політичних партій і урядів, з юридичним статусом на основі міжнародного права. Членство в АОВКЄ відкрито для Органів управління виборами як установ, окремих експертів з виборів, організацій, що підтримують виборчий процес. В даний час Статут Асоціації підписали виборчі органи 24 держав, асоціації виборчих службовців державного рівня, а також дві міжнародні некомерційні організації. Асоціація має наступні органи: Генеральну Асамблею, Виконавчу Раду, Секретаріат і Консультативну Раду при Генеральному секретареві. Штаб-квартира асоціації знаходиться в Будапешті.