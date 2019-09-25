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25 вересня 2019, середа, 11:47 281
Політика 2019-09-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Податкові нововведення посилять трудову міграцію, - Новак

Податкові нововведення посилять трудову міграцію, - Новак

Податкове навантаження на малий і середній бізнес збільшить трудову міграцію і безробіття. Це думка OBOZREVATEL висловив економіст Андрій Новак. За його словами, нова влада намагається отримати додаткові надходження до бюджету від малого та середнього бізнесу, хоча там немає зайвого ресурсу.

"Ініціатива про підвищення ренти на руду може підірвати платоспроможність українських заводів, порівняно навіть з російськими. У нас і так зараз не високий зріст ВВП, потрібно не бізнес ще більше оподатковувати, а робити так, щоб бізнес розвивався", - заявив економіст.

Податкове навантаження може посилити трудову міграцію і безробіття, вважає Новак. За його словами, бізнес почне закриватися від такого тиску.

"Дрібні підприємці і так зараз у важкому стані, тому що в основному це сфера послуг, яка залежить від купівельної спроможності українців, яка зараз низька. Малий бізнес перебуває в режимі виживання. У разі додаткового оподаткування, їм простіше закритися і не віддавати найбільшу частину заробленого державі", - сказав економіст.

Треба спрощувати оподаткування, вважає Андрій Новак. Оскільки податкова система вже перенасичена дрібними податками.

"Повинні бути "податки в смартфоні", перш за все. Адже саме людський фактор надає корупційні дії, програма їх не буде робити", - розповів Новак.

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