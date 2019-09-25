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25 вересня 2019, середа, 11:03 40
Економіка 2019-09-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ дозволив банкам округляти суми касових операцій: як це буде

НБУ дозволив банкам округляти суми касових операцій: як це буде

Національний банк з 25 вересня 2019 року поширює на право банки округляти суми касових операцій.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Це рішення прийнято з урахуванням пропозиції банківського співтовариства у зв'язку з вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів.

зокрема, банки зможуть округляти суми касових операцій за кожним касовим документом згідно з підставами, визначеними законодавством України, та за правилами, встановленими пунктом 4 постанови правління Національного банку України від 15 березня 2018 №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

Результати округлення є іншими операційними доходами/витратами банку.

З 1 жовтня монети номіналами 1, 2 і 5 копійок припиняють бути засобом платежу.

У зв'язку з цим всі готівкові розрахунки повинні здійснюватися банками в сумах, кратних найменшого номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу, - 10 копійкам.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ за два роки виведе з обігу паперові купюри номіналом в 1, 2, 5 і 10 грн.

НБУ вирішив припинити карбування монет 1, 2, 5 і 25 коп. з липня

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