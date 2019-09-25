ПУМБ збільшив ліміт кредитів готівкою до 300 тис. гривень

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив ліміт кредитів готівкою "ВСЕЯСНО" до 300 тис. гривень без застави та поручителів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Максимальний ліміт кредиту готівкою "ВСЕЯСНО" збільшено з 200 до 300 тис. грмыкн.

Разом із збільшенням ліміту банк пропонує зниження розміру щомісячної комісії - 1,99% в місяць від ліміту кредиту.

Щоб отримати кредит, потрібно звернутися у відділення банку і надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про доходи.

Ніяких додаткових комісій, одноразових платежів або страховок в рамках програми не передбачено.

Нагадаємо, в цьому році кредит ВСЕЯСНО став переможцем у номінації «Кращий кредит готівкою» галузевої премії FinAwards 2019.

Тільки в 2019 році клієнти ПУМБ оформили кредити на суму понад 2 млрд гривень.

За даними НБУ станом на 1 серпня ПУМБ займає 3 місце серед банків України за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб з показником 9,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.