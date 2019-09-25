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25 вересня 2019, середа, 10:39 16
Економіка 2019-09-25T13:00:04+03:00
Українські Новини
ПУМБ збільшив ліміт кредитів готівкою до 300 тис. гривень

ПУМБ збільшив ліміт кредитів готівкою до 300 тис. гривень

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив ліміт кредитів готівкою "ВСЕЯСНО" до 300 тис. гривень без застави та поручителів.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Максимальний ліміт кредиту готівкою "ВСЕЯСНО" збільшено з 200 до 300 тис. грмыкн.

Разом із збільшенням ліміту банк пропонує зниження розміру щомісячної комісії - 1,99% в місяць від ліміту кредиту.

Щоб отримати кредит, потрібно звернутися у відділення банку і надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про доходи.

Ніяких додаткових комісій, одноразових платежів або страховок в рамках програми не передбачено.

Нагадаємо, в цьому році кредит ВСЕЯСНО став переможцем у номінації «Кращий кредит готівкою» галузевої премії FinAwards 2019.

Тільки в 2019 році клієнти ПУМБ оформили кредити на суму понад 2 млрд гривень.

За даними НБУ станом на 1 серпня ПУМБ займає 3 місце серед банків України за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб з показником 9,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.

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