ПУМБ збільшив ліміт кредитів готівкою до 300 тис. гривень

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) збільшив ліміт кредитів готівкою "ВСЕЯСНО" до 300 тис. гривень без застави та поручителів.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nМаксимальний ліміт кредиту готівкою "ВСЕЯСНО" збільшено з 200 до 300 тис. грмыкн.\r\nРазом із збільшенням ліміту банк пропонує зниження розміру щомісячної комісії - 1,99% в місяць від ліміту кредиту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЩоб отримати кредит, потрібно звернутися у відділення банку і надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку про доходи.\r\nНіяких додаткових комісій, одноразових платежів або страховок в рамках програми не передбачено.\r\nНагадаємо, в цьому році кредит ВСЕЯСНО став переможцем у номінації «Кращий кредит готівкою» галузевої премії FinAwards 2019.\r\nТільки в 2019 році клієнти ПУМБ оформили кредити на суму понад 2 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа даними НБУ станом на 1 серпня ПУМБ займає 3 місце серед банків України за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб з показником 9,6 млрд гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".\r\n"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.