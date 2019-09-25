Ніяких збитків від "Роттердам +" не було, - Трохимець

НАБУ нарахувало міфічні збитки від "Роттердам+", щоб їх кримінальна справа не розвалилась вже зараз. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в інтерв’ю журналісту.

"Жодних збитків з юридичної точки зору не було. Тому що збиток має бути нанесений комусь, тобто, має бути суб'єкт: ви, наприклад, чи я, чи підприємство якесь. Такого не було. Збиток в кримінальному праві – це гроші, які були, грубо кажучи, відібрані. Логіка НАБУ така, що електрична енергія могла б продаватися дешевше, але вона продавалася по тій ціні, по якій продавалася, і тому це збиток. Збиток на різницю, по якій, на думку НАБУ, хтось міг її продавати дешевше, але продав по іншій ціні. Але тут питання виникає. Та ціна, по якій продана електрична енергія, вона законна чи незаконна? Якщо вона незаконна, тоді це збиток. Якщо вона законна, тоді ніякого збитку немає", - пояснив Трохимець.

Він також додав, що суд вже двічі визнавав формулу законною. Тому, на його думку, сума збитків від НАБУ – це міфічна цифра. "Збиток, що порахувало НАБУ, - це просто якась гіпотетична цифра, притягнута за вуха, для того, щоб хоч якось виправдати цю кримінальну справу, щоб вона не розвалилася хоча б на цьому етапі", - вважає Трохимець.

На думку експерта, в справі щодо "Роттердам+" немає складу злочину і НАБУ мало давно її припинити. Він наголосив, що формула встановлювала верхню межу ціни вугілля, яку закладали у вартість виробництва електроенергії, проте за час її дії жоден з суб’єктів генерації не наближався до цієї межі.

Трохимець також нагадав, що причиною запровадження формули був дефіцит вугілля, який виник в країні після окупації Росією частини Донбасу.

"Більшість шахт опинилися на непідконтрольній території, стало питання, де брати вугілля, і яким чином враховувати його вартість у виробництві електричної енергії. І після довгих дискусій Національна комісія регулювання енергетики сказала, що має бути так: ми беремо вартість вугілля на європейській біржі в Роттердамі плюс доставка в Україну, і ціна вугілля повинна бути не вища, ніж це вугілля… Проте ніде, в жодному нормативно-правовому документі не було вказано, що має бути обов’язкова фізична поставка вугілля з Роттердаму", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич назвав міфом твердження НАБУ про те, що від введення формули "Роттердам+" було завдано збитків у розмірі 19 млрд.грн.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявила раніше, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.