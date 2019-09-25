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25 вересня 2019, середа, 09:42 9
ЗМІ 2019-09-25T10:45:02+03:00
Українські Новини
Укрпошта зриває передплату на друковані видання, - НСЖУ

Укрпошта зриває передплату на друковані видання, - НСЖУ

Редактори місцевих та національних газет стурбовані тим, що досі не розпочалася передплатна кампанія на 2020 рік, яка традиційно стартує з середини вересня, інформує офіційний портал НСЖУ. Читачі, які готові передплатили улюблені видання, звертаючись на пошту, отримують відмову. Газетярі переконані, що це негативно позначиться на показниках передплати, яка за попередні роки й так суттєво знизилася.

Редактори та Національна спілка журналістів України звинувачують менеджмент Укрпошти в тому, що намагаючись провести конфліктне рішення щодо підвищення тарифів на послуги, поштовий монополіст зумисне зволікає зі стартом передплатної кампанії. Як зазначає директор ТОВ "Обрії 1919" (Харківська обл.), секретар НСЖУ Костянтин Григоренко, передплата традиційно розпочиналася 15 вересня, а іноді й на початку місяця.

- На Харківщині всі необхідні договори з обласними дирекціями видавці уклали, але нам їх не повертають. І каталогів на передплату в районних відділеннях Укрпошти немає. Гадаю, це пов’язано з очікуванням наказу Мінінфраструктури про підвищення тарифів на доставку преси. Укрпошта, а точніше її очільник пан Смілянський, сподівається, що нові тарифи таки затвердять. Хоча видавці категорично проти підвищень, що не підтверджуються економічними розрахунками. Таке звернення від Національної спілки журналістів надійшло і до Президента, і до Кабміну, і до Мінінфраструктури, - наголошує Костянтин Григоренко. - На мій погляд, відтягування старту передплатної кампанії точно позначиться на рівні передплати на періодичні видання. Адже читачі хочуть зробити передплату сьогодні - коли ще немає великих платіжок за комунальні послуги, що зазвичай нараховуються в зимовий період зі стартом опалювального сезону. У черговий раз Укрпошта підставляє газетярів, тож говорити про надійне партнерство, на жаль, не доводиться.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко висловлює солідарність із колегами та розділяє їхнє занепокоєння з приводу затримки передплатної кампанії.

- Це загрожує тим, що редакції можуть не добрати свої тиражі. Через непартнерське ставлення Укрпошти, що проявлялося і в несвоєчасній доставці газет до читачів, і постійному й необґрунтованому підвищення цін на свої послуги тощо, газетярі вже й так зазнали чималих збитків у попередні роки, зокрема і втрати тиражів. Ситуація з доступом українців до преси є надзвичайною і однозначно потребує втручання нового Уряду, - зазначає Томіленко.
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