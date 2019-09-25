Глава МінТОТ в останній місяць на посаді отримав менше свого заступника в 3,6 разу

Заробітна плата колишнього міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша за серпень становила 26,1 тис. гривень, його заступників - від 15,5 тис. до 95 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Чернишеві за серпень становила 26 160 гривень, з них посадовий оклад – 6 095 гривень, надбавка за вислугу років - 914 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 1 219 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 6 095 гривень, індексація – 277 гривень, витрати – 11 559 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Чернишом, становила 21 059 гривень.

Зарплата першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфа Куркчі становила 94 827 гривень, заступника міністра Георгія Туки – 39 926 гривень, Вікторії Ворониної – 41 082 гривні, Юрія Гримчака – 15 561 гривню і державного секретаря Сергія Злакомана – 73 282 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша за березень становила 39,6 тис. гривень, його заступників - від 39,2 тис. до 46,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 73,2 тис. гривень.

А замміністра Гримчак в два рази більше отримав у травні зарплату, ніж міністр Черниш.