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24 вересня 2019, вівторок, 19:23 269
Верховна Рада і партії 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Медведчук заявив, що Нацрада на догоду владі перетворилася на ресурс боротьби з незалежними ЗМІ

Медведчук заявив, що Нацрада на догоду владі перетворилася на ресурс боротьби з незалежними ЗМІ

Віктор Медведчук. Фото: прес-служба
Віктор Медведчук. Фото: прес-служба

Голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат IX скликання Віктор Медведчук заявив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення стала ресурсом боротьби з незалежними ЗМІ, повідомляє сайт платформи з посиланням на ефір соціально-політичного ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна".

За його словами, дії Нацради є незаконними – регулятор просто намагається догодити нинішній владі.

"Ви знаєте, дивіться, Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон щодо можливості продовження повноважень членам Нацради, які сьогодні втратили в зв’язку з терміном дії свої повноваження, і прийняті рішення за їх участі є незаконними. Це стосується і каналу "112 Україна", можливості прийняття рішення, це стосується і телеканалу NewsOne", – зазначив Віктор Медведчук.

Політик також акцентував увагу на тому, що з відповідною ініціативою виступили представники фракції "Слуга народу", а члени Нацради намагаються догодити владі, щоб "продемонструвати свою завзятість у цьому питанні".

"Тому Верховна Рада (а ініціаторами, ви пам’ятаєте, хто виступив, це фракція "Слуга народу") намагається усунути цей недолік і цю прогалину. Ну, ми за цим, звичайно, спостерігаємо, ми категорично виступали проти, і ми не голосували за цей законопроект. У цих діях є незаконність діяльності Національної ради, яка перетворилася на ресурс  боротьби з незалежними ЗМІ. Причому ми розуміємо, чому вона це робить. Тому що сьогодні розслідується справа про розкрадання, зловживання на 100 млн грн саме Нацрадою...", – розповів нардеп.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що чинна влада намагається заткнути рота вільним і демократичним ЗМІ, які представляють позиції усіх політичних сил.

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