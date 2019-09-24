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24 вересня 2019, вівторок, 19:21 9
Життя 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Україна вперше надала шрифт під українську абетку для людей з дислексією

Україна вперше надала шрифт під українську абетку для людей з дислексією

В Україні створили шрифт для людей з дислексією. Фото:kraskizhizni.com
В Україні створили шрифт для людей з дислексією. Фото:kraskizhizni.com

В Україні вперше розроблено спеціальний шрифт для людей з дислексією. Про це повідомляє "Читомо".

Повідомляється, що український ілюстратор Олег Петренко-Заневський вперше для українців розробив кириличний шрифт Inclusion UKR, який зроблений спеціально для людей різного контингенту, у яких дислексія (хронічна проблема з читанням, яка впливає на людей з різного роду інвалідністю).

Згідно з інформацією відомства, Inclusion UKR - шрифт спеціально розроблений під українську абетку. За кордоном існує більше десятка подібних шрифтів, але усі розроблені для латиниці.

Наголошується, що при роботі зі шрифтом, авторами було опитано опитали 71 дитину, віком від 6 до 13 років з труднощами читання в учнів в індивідуально або в інклюзивних класах.

"Цей шрифт для спеціальної потреби. Треба було зробити так, щоб з одного боку шрифт, ця абетка, був якимось візерунком, а з іншого - щоб букви максимально відрізнялися", - пояснив Петренко-Заневський.

Автори Inclusion UKR згодні надати шрифт для некомерційного використання безкоштовно всім бажаючим. Він також буде доступний для видавництв дитячої та освітньої літератури. Як відзначили координатори проекту, планується також випуск електронної версії шрифту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів надав право керівникам загальноосвітніх навчальних закладів створювати інклюзивні класи за заявою батьків дитини з особливими потребами та висновками психолого-медико-педагогічної консультації.

Крім того, у Міністерстві освіти заявляли, що лише 10% дітей з особливими потребами залучені до інклюзивної освіти.

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