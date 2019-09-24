ДБР повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому депутату Верховної Ради, екс-президентові державної будівельної корпорації Максиму Микитасю про підозру у хуліганстві.

Про це написав директор ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Пам'ятаєте історію, як у липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій. Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України", - написав він.

Таким чином, екс-депутату висунули підозру в хуліганстві, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом побиття Микитасем голови сільради в Чернігівській області.

Раніше суд закрив справу про недекларування екс-депутатом Микитасем спадщини на 35,8 млн гривень.