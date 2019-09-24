Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна

Максим Болдін, якого називають одним із найімовірніших претендентів на посаду голови Одеської облдержадміністрації, фігурував у корупційних скандалах, був особистим адвокатом Едуарда Гурвіца, а нині захищає одного з підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє 24 канал.

Болдін — захисник Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації вбивства Гандзюк. У травні цього року підсудному змінено запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт. Як заявляли активісти, щоб витягнути підзахисного з ізолятора, Болдін брехав суду про стан здоров'я Павловського. "Разом вони зривали допити, прикриваючись довідками однієї з Одеських лікарень про ледь не "передсмертний стан Павловського.

Однак після виходу з СІЗО Павловський навіть не потрапив у лікарню, він зустрічався з друзями і "насолоджувався життям і, наприклад, вільно відвідував футбол", — пише видання. Активісти також вважають, що прокуратура пом'якшила обвинувачення Павловському не без участі Болдіна.

В минулому відомим "клієнтом" Болдіна був екс-мер Одеси Едуард Гурвіц. На виборах 2002 року Болдін прописав його в своїй квартирі, щоб той формально став "одеситом" і міг балотуватися. У 2011 році Болдін очолював юридичне управління Одеської міськради і, за версією слідства, особисто візував передачу 23 об'єктів комунальної власності в історичному центрі обмін на 1 будівлю в районі Другої Застави. Збиток перевищив 37 млн грн. Болдіна затримали, звинуватили в розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великих розмірах.

Однак у 2014 році Приморський суд Одеси кваліфікував це "службовою недбалістю" і звільнив від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності. Видання припускає, що справу міг "зам'яти" тесть Болдіна Джумбер Романадзе, який тоді був заступником начальника ГУ СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський назвав п'ятьох претендентів на пост глави Одеської облдержадміністрації: голова громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрійчиков, активістка і волонтер Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька, підприємець Максим Куций і голова Вищої ревізійної комісії адвокатури Максим Болдін.