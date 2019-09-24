Голова Вищої ради правосуддя Говоруха подав у відставку

Голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха подав у відставку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби УСП, передають Українські Новини.

"Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха сьогодні написав заяву про дострокове припинення повноважень Голови ВРП", - сказано в ньому.

Наголошується, що Говоруха вирішив звільнитися за станом здоров'я.

Рада задовольнила його прохання про відставку.

Розпочато обрання нового голови ВРП.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня поточного року Вища рада правосуддя обрала головою Володимира Говоруху замість Ігоря Бенедисюка.



Раніше про корупцію Бенедисюка та інших членів ВРП Президенту написали з Парижа.



17 березня Бенедисюк застосував вогнепальну зброю під час конфлікту з групою невідомих біля його будинку в Києві. Військова прокуратура вважає, що напад на главу Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка мав замовний характер.



Крім того, Порошенко нагородив Бенедисюка іменним "Фортом" на ювілей голови ВРП.



Також ВРП звільнив суддю Печерського райсуду Києва Гладун.