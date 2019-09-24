Бюджет-2020 нічим не відрізняється від бюджетів Яценюка і Гройсмана за часів Порошенка, - Медведчук

Голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що той бюджет на 2020 рік, який представила команда нинішнього глави держави Володимира Зеленського, нічим не відрізняється від бюджетів урядів при попередньому президенті Петра Порошенка.

Про це Віктор Медведчук, народний депутат України IX скликання, повідомив в ефірі соціально-політичного ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", передає сайт платфоми.

"Так ось, якщо порівнювати цей бюджет з тими бюджетами, які були при Яценюку та Гройсмані протягом останніх п’яти років, то він нічим, абсолютно нічим не відрізняється. І є безліч параметрів, які ми почули сьогодні від міністра фінансів; є безліч параметрів, які ми побачили безпосередньо в тексті, що зараз готується до першого читання, затвердження в першому читанні (це буде в жовтні вже, планується десь до 18-го числа). І ми побачили те, що це антисоціальний бюджет", – зазначив Медведчук.

Політик також підкреслив, що представлений прем’єром Гончаруком бюджет на 2020 рік не свідчить про зростання економіки в країні та не відповідає очікуванням українців, які висловили підтримку Зеленському на президентських виборах.

"Цей бюджет не говорить і не свідчить про економічне зростання. Тому що якщо зростання, яке було заплановане бюджетом у поточному, 2019 році, становить 3,2 зростання економіки, то в цьому бюджеті пропонується його зробити 3,3. І якщо згадати останні заяви та обіцянки представника команди Зеленського прем’єр-міністра Гончарука, то ви пам’ятаєте про те, що він сказав: за п’ять років наша команда забезпечить зростання економіки і ВВП на 40%. Щороку це буде 6, 7, 8%. Ви самі розумієте, планування 3,3 говорить про те, що, звичайно ж, цього зростання немає, цього зростання (як мінімум у 2020 році) не буде", – резюмував Віктор Медведчук.

Нагадаємо, голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук назвав бюджет прем’єра Гончарука на 2020 рік "антисоціальним" і заявив, що його фракція не голосуватиме за запропонований у такій редакції державний бюджет на наступний рік.