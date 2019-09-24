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24 вересня 2019, вівторок, 13:37 8
Політика 2019-09-24T13:38:46+03:00
Українські Новини
Заступник Кличка Давтян відмовився звільнятися

Заступник Кличка Давтян відмовився звільнятися

Колишній заступник глави Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян заперечує написання заяви про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пан (мер Києва, голова КМДА Віталій) Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин", - написав він.

Також він заявив, що Кличко бореться за своє політичне майбутнє і "тут вже не до сентиментів чи чоловічого достоїнства".

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня на прес-конференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна та Олександра Спасибко.

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