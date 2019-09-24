Заступник Кличка Давтян відмовився звільнятися

Колишній заступник глави Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян заперечує написання заяви про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пан (мер Києва, голова КМДА Віталій) Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву не писав, писати не збираюся, а про це дізнався з новин", - написав він.

Також він заявив, що Кличко бореться за своє політичне майбутнє і "тут вже не до сентиментів чи чоловічого достоїнства".

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня на прес-конференції Кличко заявив про звільнення заступників голови КМДА Дмитра Давтяна та Олександра Спасибко.