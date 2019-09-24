Недонадходження від податків у вересні досягнуть 3 - 5 млрд грн, – ЗМІ

Повернення "схем Клименко" з так званими "податковими майданчиками", які вже впроваджують новопризначені керівники Державної податкової служби – на тлі декриміналізації фіктивного підприємництва, прийнятої днями парламентом, – загрожує катастрофою Держбюджету. До кінця року він може недоотримати понад 30 млрд грн, пише "OBOZREVATEL".

За даними видання, від бізнесу пішли сигнали про те, що фіскали почали "настійно радити" працювати з "правильними компаніями-контрагентами.

"Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстру, у деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, що демонструють колосальних обертів і широку різноспрямованість свого бізнесу. Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, з них понад 7 тис. – платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але більш детальний аналіз говорить про зворотне",- приходять до висновку журналісти-розслідувачі.

як приклад вони наводять Запорізьку область, де за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ. Їх оборот за серпень перевищив 2,6 млрд грн. Цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.

"Причини криються в тому, що поява цих суб'єктів –це не випадковість, а скоріше всього, вертикально інтегрована схема переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як в регіоні, так і в центрі,- йдеться в розслідуванні.-- Ця діяльність набуває все більш масштабного і системний характер, основним індикатором чого є невиконання доходної частини бюджету".

За оцінками спеціалістів, які публікує видання, недонадходження податків у вересні тільки по лінії податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року – перевищити 30 млрд грн, що стане жорстким стресом не тільки для фінансової системи, але і для всієї економіки країни.