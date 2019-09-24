підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 13:19 316
Економіка 2019-09-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Недонадходження від податків у вересні досягнуть 3 - 5 млрд грн, – ЗМІ

Недонадходження від податків у вересні досягнуть 3 - 5 млрд грн, – ЗМІ

Повернення "схем Клименко" з так званими "податковими майданчиками", які вже впроваджують новопризначені керівники Державної податкової служби – на тлі декриміналізації фіктивного підприємництва, прийнятої днями парламентом, – загрожує катастрофою Держбюджету. До кінця року він може недоотримати понад 30 млрд грн, пише "OBOZREVATEL".

За даними видання, від бізнесу пішли сигнали про те, що фіскали почали "настійно радити" працювати з "правильними компаніями-контрагентами.

"Починаючи з другої половини 2019 року, згідно з даними єдиного державного реєстру, у деяких регіонах різко зросла економічна активність. Масово почали реєструватися нові підприємства, що демонструють колосальних обертів і широку різноспрямованість свого бізнесу. Паралельно з цим Верховна Рада скасувала кримінальну статтю за фіктивне підприємництво. І, як бачимо, за останні 3 місяці зареєстровано понад 20 тис. нових підприємств, з них понад 7 тис. – платники ПДВ. Здавалося б, є привід для оптимізму, але більш детальний аналіз говорить про зворотне",- приходять до висновку журналісти-розслідувачі.

як приклад вони наводять Запорізьку область, де за останні 2 місяці зареєстровано 400 компаній-платників ПДВ. Їх оборот за серпень перевищив 2,6 млрд грн. Цей сплеск активності збігся з призначенням нового керівника регіонального управління Державної податкової служби.

"Причини криються в тому, що поява цих суб'єктів –це не випадковість, а скоріше всього, вертикально інтегрована схема переведення в готівку та мінімізації платежів, контрольована як в регіоні, так і в центрі,- йдеться в розслідуванні.-- Ця діяльність набуває все більш масштабного і системний характер, основним індикатором чого є невиконання доходної частини бюджету".

За оцінками спеціалістів, які публікує видання, недонадходження податків у вересні тільки по лінії податкової може досягати від 3 до 5 млрд грн, а за результатами року – перевищити 30 млрд грн, що стане жорстким стресом не тільки для фінансової системи, але і для всієї економіки країни.
Архів
Новини
Андрій Герус: російське вугілля не є конкурентним українському - ним лише розбавляють наше, щоб усереднити золу 13:57
Заморозки до -5 вночі будуть в ніч на середу майже по всій Україні 13:50
ФСБ Росії дві доби незаконно допитувала українського інспектора митниці, - СБУ 13:40
Заступник Кличка Давтян відмовився звільнятися 13:37
Нова ЦВК: "Слуга народу" не внесла Зеленському нікого, "Батьківщина" повертає Усенко-Чорну 13:27 Документ
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Нема підстав: РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne 08:00 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok