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24 вересня 2019, вівторок, 12:52 23
Європа 2019-09-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
У сімейний склеп або поруч з дружиною: куди хочуть перепоховати іспанського диктатора Франко

У сімейний склеп або поруч з дружиною: куди хочуть перепоховати іспанського диктатора Франко

Монументальний комплекс Долина Полеглих в Іспанії. Фото: Turbina
Монументальний комплекс Долина Полеглих в Іспанії. Фото: Turbina

Верховний суд Іспанії повинен прийняти рішення, чи слід ексгумувати останки диктатора Франсиско Франко, повідомляють "BBC".

Соціалістичний уряд Іспанії хоче перемістити останки диктатора з державного мавзолею на менш спірну територію, але родина Франка оскаржила ексгумацію.

Проблема перепоховання диктатора розділила суспільство в Іспанії. Він похований разом з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни у величезному мавзолеї недалеко від Мадрида, Долині полеглих. Багато засуджують комплекс як пам'ятник тріумфу фашизму. Він став важливим місцем для радикальних правих.

"Ідея про те, що люди, які були вбиті військами Франко, поховані разом з Франком, дуже абсурдна, і вони досі прославляють його, як ніби він був спасителем Іспанії", - прокоментувала ситуацію, що склалася місцева мешканка.

Уряд схвалив ексгумацію останків Франко в серпні. Його планують перепоховати поруч з дружиною на кладовищі Ель-Пардо на північ від Мадрида, де поховані інші політики. Але сім'я Франка, яка воліла б, щоб його тіло взагалі не чіпали, хоче, щоб він лежав у родинному склепі в соборі Альмудена - прямо в центрі столиці.

Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти. Суперечка навколо Франка відбувається на тлі політичної кризи в Іспанії, коли країна готується до четвертим загальних виборів за чотири роки, які пройдуть 10 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, тєло Сальвадора Дали ексгумували для встановлення батьківства. Раніше в Іспанії знайшли мертвим голову передвиборного штабу Ксенії Собчак.

Нагадаємо, в 2015 у Львові перепоховали 511 жертв комуністичного режиму.

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